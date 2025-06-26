Вибір житла для оренди: на що найбільше звертають увагу українці

Під час пошуку житла для оренди українці орієнтуються на певні аспекти. Це – вартість, розташування, стан помешкання. Є також речі, які стали важливими після повномасштабного вторгнення Росії.

Такі висновки про ринок оренди квартир зробили аналітики платформи OLX Нерухомість, яких цитує 24 Канал.

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Основні пріоритети при оренді житла

Найважливішим критерієм для більшості орендарів (85%) є ціна. На другому місці – район розташування (72%) і зручне транспортне сполучення або близькість до роботи (по 68%).

Також серед важливих факторів – планування квартири, якість ремонту й зовнішній вигляд будинку (66%). Менше значення мають наявність паркінгу (53%), облаштована прибудинкова територія (46%) та охорона (31%).

Критерії вибору житла для оренди / Інфографіка OLX Нерухомість

Після 2022 року українці все частіше звертають увагу на автономність житла та безпеку. Так, 57% шукають помешкання з резервними джерелами живлення, 54% – надають перевагу квартирам з автономним опаленням, 56% – зважають на поверх, а 48% – перевіряють, чи є в будівлі укриття.

Комісія рієлтору залишається чутливою темою. Половина орендарів (51%) згодні платити агенту 50% від місячної орендної плати за якісний сервіс. Повну суму погоджуються сплатити 17%, 6% – півтора місяця, 3% – двомісячну ставку. Водночас 16% зовсім не готові платити за послуги посередників.

Чому українці винаймають квартири

Причини оренди різні. Найчастіше – це потреба жити окремо (38%) або вимушене переселення через війну (29%). Ще 27% орендують через роботу, подорожі чи мобільний спосіб життя, 25% – через бажання покращити умови проживання. Крім того, 21% переїхали з інших населених пунктів через бойові дії, а 16% – тимчасово орендують житло через евакуацію.

Чого очікують орендодавці

Власники житла також мають свої критерії. Найважливішими для них є кількість мешканців (89%), наявність домашніх тварин (88%) і дітей (86%). Крім того, значення мають манери поведінки (85%), зовнішній вигляд орендарів (83%) та їхні шкідливі звички (81%).

78% цікавляться фінансовою стабільністю потенційного орендаря, 71% – звертають увагу на вік, стать і сімейний стан. Також важливими залишаються статус внутрішньо переміщеної особи (58%), національність або раса (56%), а для 47% – і військова служба орендаря.

На що звертають увагу власники помешкань / Інфографіка OLX Нерухомість

Після початку повномасштабної війни змінилися й акценти у виборі. Сьогодні 70% орендодавців враховують, з якого регіону переїхала людина.

Основні труднощі для орендарів

Орендарі зіштовхуються з низкою труднощів на тлі високого попиту та подорожчання житла. Найпоширеніші проблеми – завищені ціни (82%) та жорстка конкуренція (71%). Ще 65% скаржаться на неправдиву інформацію в оголошеннях, 57% – на відмову здавати житло людям з тваринами, а 51% – на неприйнятні умови проживання.

Труднощі, які виникають в орендарів / Інфографіка OLX Нерухомість

Також часто згадуються випадки шахрайства (37%), складнощі з фінансуванням (37%), а також дискримінація – за наявністю дітей (36%), інвалідністю (19%) чи військовим статусом (18%).