Платити за оренду недостатньо: які помилки можуть закінчитися виселенням

Конфлікти між власниками квартир та орендарями нерідко закінчуються вимогою терміново звільнити житло. Причиною можуть стати не лише борги, а й порушення правил проживання або усні домовленості без договору.

Які порушення найчастіше стають причиною виселення?

Часто проблеми виникають через деталі, про які орендарі не попереджають власника заздалегідь, повідомляють Новини.LIVE.

Це може бути проживання інших людей у квартирі, домашні тварини або використання житла не за призначенням. Якщо такі умови прописані у договорі, власник має право вимагати його розірвання.

Цивільний кодекс України зобов'язує орендаря використовувати квартиру лише для проживання та дбати про її збереження. Якщо житло перетворюють на офіс, склад або місце для гучних вечірок, власник може звернутися до суду.

Найчастіше орендарів виселяють через:

систематичну несплату оренди;

постійний шум і конфлікти з сусідами;

псування меблів чи техніки;

ремонт або заміну замків без дозволу власника.

Найбільше ризикують орендарі, які винаймають житло без письмового договору. У такій ситуації значно важче довести умови оплати, строки проживання або інші домовленості між сторонами. Водночас власник не має права самостійно змінити замки чи виставити речі квартирантів на вулицю, адже законне виселення відбувається через суд.

Також важливо зберігати всі підтвердження оплати – банківські перекази, квитанції, листування або розписки. У разі конфлікту саме вони можуть допомогти довести домовленості між власником та орендарем.

Що варто врахувати орендарям під час укладання договору оренди?

Ще до заселення орендарям варто обговорити з власником усі правила проживання. Найчастіше конфлікти починаються саме через речі, які сторони спочатку вважали дрібницями – наприклад проживання з тваринами.

До слова, як розповіла у соцмережах блогерка Ася, у Німеччині правила оренди дуже сильно відрізняються від українських.

Якщо власник квартири пише в оголошенні, що не можна з тваринками, по закону Німеччини ти можеш заселитися і потім поставити власника перед фактом – в мене є кіт… І по закону ти матимеш рацію,

– пояснює вона.

Крім того, орендодавець також не може без попередження заходити до квартири чи залишати собі дублікат ключів. У деяких випадках орендар навіть має право змінити замок для власної безпеки.

Хто відповідає за ремонт в орендованій квартирі?

Поламана побутова техніка теж часто стає причиною суперечок під час оренди житла. Особливо коли власник квартири та квартирант по-різному оцінюють причину несправності.

Дрібні несправності зазвичай усуває орендар, адже саме він щодня користується квартирою та побутовими приладами. Якщо ж у квартирі виникають серйозні проблеми з трубами чи електропроводкою, оплачувати ремонт доводиться власнику житла.