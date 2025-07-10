Ужгород чи Львів: де оренда квартири відчутніше б'є по гаманцю

Львів та Ужгород – міста, де оренда квартир одна із найдорожчих у країні. Та середні ціни в них все ж відрізняються.

Якими ж є ціни на оренду помешкань в Ужгороді та Львові станом на 10 липня, 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

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Ціни на оренду в Ужгороді та Львові

За даними порталу, у Львові орендувати однокімнатну коштує у середньому 17 тисяч гривень. Це на 1% більше, ніж було пів року тому. Натомість в Ужгороді ціна оренди такого ж житла становить 19 тисяч гривень. За останні 6 місяців ціни там не змінилися.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Щодо двокімнатних квартир, то вони також дорожчі в Ужгороді – 22 тисяч гривень (без змін за останніх пів року), натомість у Львові – 21,1 тисячі гривень (на 11% більше, ніж було 6 місяців тому).



Ужгород – місто з найдорожчою орендою однокімнатних квартир в Україні / Фото Катерини Поліщук

З трикімнатними помешканнями ситуація схожа. За їхню оренду в Ужгороді потрібно віддати 25,6 тисячі гривень (ціни без змін), у Львові – 25,3 тисячі гривень (зростання цін на 12%).

До слова, Ужгород є лідером по всій Україні за цінами на однокімнатне житло, а дво- та трикімнатне найдорожче в Києві – 28 та 47,2 тисячі гривень відповідно.

Підсумовуючи, зауважимо, що у липні 2025 році Ужгород дорожче місто у сегменті оренди квартир, ніж Львів.