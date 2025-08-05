Одеса б'є рекорди: на скільки зросла вартість оренди квартир
- Ціни на оренду квартир в Одесі встановили рекорд за зростанням за останні пів року в Україні.
- Винаймати житло стало дорожче на 50 – 70% залежно від кількості кімнат.
Ціни на оренду в Україні суттєво зростають хіба що поодиноко та здебільшого у західних містах. За останні пів року ситуація дещо змінилася – найбільше підскочити ціни в Одесі.
За даними ЛУН, оренда в Одесі подорожчала на 50 – 70%. Ціна залежить від кількості кімнат і розташування житла, розповідає 24 Канал.
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На скільки зросла вартість оренди в Одесі?
За останні пів року винаймати однокімнатну квартиру стало дорожче на 50%. Тепер середня вартість становить 12 тисяч гривень. Двокімнатні квартири подорожчали майже так само – на 52%. Тепер їх здають орієнтовно за 16 тисяч гривень.
Найбільше зросли в ціні трикімнатні квартири – аж на 70%. Середня вартість у серпні складає 27 тисяч гривень.
Цікаво, що в сусідньому обласному центрі, Миколаєві, ціни вдвічі нижчі. Наприклад, орендувати однокімнатне помешкання там коштує всього лише 6 тисяч гривень.
Які ціни за районами?
Вартість оренди однокімнатних квартир така:
- Приморський – 16 тисяч гривень;
- Київський – 10 тисяч гривень;
- Хаджибейський – 7,5 тисячі гривень;
- Пересипський – 7 тисяч гривень.
Двокімнатні квартири коштують стільки:
- Приморський – 21,1 тисячі гривень;
- Київський – 12 тисяч гривень;
- Хаджибейський – 10 тисяч доларів;
- Пересипський – 9,5 тисячі доларів.
Отже, найдорожче орендувати квартиру в Приморському районі, що може бути пов'язано з туристичним сезоном. А бюджетну квартиру варто шукати в Пересипському районі, де зафіксували найнижчі ціни.