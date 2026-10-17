Не лише паспорт: які документи потрібні для оформлення оренди землі у 2026 році

Оформлення оренди державної чи комунальної землі потребує не лише підписання договору, а й підготовки документів. Їхній перелік залежить від того, як саме людина отримує право користування ділянкою.

Які документи потрібні для оренди земельної ділянки

Державну та комунальну землю зазвичай передають в оренду через земельні торги. Проте в окремих випадках закон дозволяє отримати ділянку без аукціону. Наприклад, коли людина володіє будівлею, розташованою на цій землі, зазначається у законодавстві України.

Для укладення договору оренди державної або комунальної землі можуть знадобитися такі документи:

Заява про укладення договору оренди землі.

Паспорт та ідентифікаційний код для фізичної особи або документи юридичної особи.

Відомості про державну реєстрацію ФОП, якщо заявник є підприємцем.

Витяг із нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Рішення про передачу земельної ділянки в оренду, якщо її передають без земельних торгів.

Кадастровий план, план або схема земельної ділянки та відповідні землевпорядні матеріали – під час оформлення нового договору, якщо вони потрібні для конкретної процедури.

Довідка про відсутність заборгованості із земельного податку чи орендної плати – якщо її передбачає відповідна адміністративна послуга.

Протокол земельних торгів – якщо право оренди отримали на аукціоні.

Якщо на ділянці розташована будівля, можуть додатково знадобитися документи, що підтверджують право власності на неї. Зокрема, технічний паспорт та витяг із Державного реєстру речових прав. Водночас подавати всі перелічені документи в кожному випадку не потрібно – остаточний перелік залежить від процедури оформлення.

Як укласти договір оренди землі у 2026 році

Щоб орендувати комунальну землю без аукціону, потрібно звернутися до відповідної місцевої ради. Якщо ділянка належить державі, питання розглядає орган, уповноважений нею розпоряджатися. Коли землю передають через аукціон, орендаря визначають за результатами торгів. В інших передбачених законом випадках уповноважений орган ухвалює рішення про передачу ділянки в оренду.

Після цього сторони укладають письмовий договір. У ньому обов'язково зазначають кадастровий номер, місце розташування та площу ділянки, дату укладення договору й строк його дії. Також визначають розмір орендної плати, її індексацію, порядок і строки внесення платежів, умови перегляду та відповідальність за несплату. Нотаріальне посвідчення за загальним правилом не є обов'язковим, але в окремих випадках може знадобитися.

Важливо! Після підписання договору необхідно зареєструвати право оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для цього можна звернутися до державного реєстратора або нотаріуса з відповідними повноваженнями. За загальним правилом право користування ділянкою на умовах оренди виникає саме після державної реєстрації, а не з моменту підписання договору.

Нагадаємо, для продажу земельної ділянки у 2026 році власнику потрібно підготувати документи, що підтверджують право власності, а також перевірити наявність кадастрового номера. Якщо землю не внесено до Державного земельного кадастру, перед укладенням договору доведеться оформити необхідну документацію.