Понад 20 тисяч гривень за квартиру: скільки коштує оренда житла у Львові влітку

У липні оренда житла у Львові залишається дорогою і для тих, хто шукає квартиру, і для тих, хто розглядає будинок. Найшвидше за рік подорожчали однокімнатні та двокімнатні квартири, а різниця між районами сягає кількох тисяч гривень.

Скільки коштує оренда квартири у Львові у липні

За даними ЛУН, нині медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 21 тисячу гривень, що на 20% більше ніж торік.

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Двокімнатні квартири у місті здають у середньому за 25,6 тисячі гривень. За рік вони подорожчали на 22%. Трикімнатні квартири коштують 29,3 тисячі гривень, за рік їхня оренда зросла на 16%.

На ціну впливає не лише кількість кімнат. У різних районах Львова вартість оренди помітно різниться через транспорт, близькість до центру, інфраструктуру, стан квартири та попит на житло у конкретній частині міста.

Середня вартість однокімнатних квартир по районах:

Шевченківський район – 22 500 гривень;

Сихівський район – 22 500 гривень;

Залізничний район – 20 300 гривень;

Франківський район – 20 300 гривень;

Личаківський район – 20 000 гривень;

Галицький район – 18 000 гривень.

Двокімнатні квартири у районах Львова коштують так:

Шевченківський район – 31 100 гривень;

Франківський район – 27 000 гривень;

Сихівський район – 25 000 гривень;

Личаківський район – 24 800 гривень;

Залізничний район – 23 900 гривень;

Галицький район – 22 500 гривень.

Яка вартість оренди будинків у Львові та передмісті

Будинки у Львові здають за вищими сумами, ніж більшість квартир. У місті медіанна вартість такого житла становить 36 000 гривень, а медіанна площа – 110 квадратних метрів. У передмісті середня вартість оренди – 32 600 гривень.

За квадратний метр оренди будинку у Львові у середньому доведеться витратити 390 гривень. У Львівській області медіанна ціна нижча – 280 гривень за квадратний метр.

При цьому медіанна площа будинків у місті та області однакова – 110 квадратних метрів, тому різниця в ціні передусім пов'язана з локацією. У Львові на ціну сильніше впливають міська інфраструктура, транспорт і сам факт розташування в межах міста.

Скільки коштує оренда квартир у західних містах України

На заході України оренда квартир у кількох містах уже конкурує зі столицею. Найпомітніше це видно в Ужгороді – однокімнатні та двокімнатні квартири там дорожчі, ніж у Києві. Однокімнатну квартиру тут здають у середньому за 22 500 гривень, і за рік ціна зросла на 19%. Двокімнатне житло коштує ще більше – 33 800 гривень.