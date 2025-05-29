Відпочинок в Одесі: скільки коштує оренда житла перед початком пляжного сезону

Одеса залишається популярним туристичним напрямком в Україні, особливо в пляжний сезон. І хоч він ще не розпочався, ціни на подобову оренду вже вищі, ніж зазвичай.

Міська влада ще не оголосила початок пляжного сезону. Однак голова Одеської ОВА заявив, що цього року влада хоче відкрити вдвічі більше пляжів, ніж у 2024-му, тобто близько сорока. У скільки обійдеться оренда житла в Одесі, якщо відпочивальники планують поїздку на початку червня – розповідає 24 Канал.

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Скільки коштує оренда однокімнатних квартир

За даними OLX, вартість однокімнатної квартири за добу стартує від 600 гривень і доходить до 1300 гривень. Чим ближче до моря, тим житло дорожче.

Наприклад, в Аркадії однокімнатні квартири пропонують за ціною від 800 – 1300 гривень, а двокімнатні коштують 1500 – 2000 гривень за добу.

Варто зазначити, що в оголошеннях як перевагу тепер вказують не лише близьку відстань до моря, а й наявність укриття в будинку.

Ціни на подобову оренду в прибережних зонах Одеси / Скриншот OLX

Ціни в хостелі та готелі

За даними Booking.ua, ціни за ліжко-місце в спальному номері хостела стартують від 400 гривень. А відстань до моря досить велика – більш як 5 кілометрів.

Винаймати місце в хостелі не зовсім вигідно, якщо він розташований близько до центру міста. Тоді вартість за ніч буде мінімум 500 гривень, ще й у багатомісному приміщенні.



Оренда ліжко-місця подалі від центру / Скриншот Booking.ua

Що стосується готелів, то 98% п'яти- і чотиризіркових – уже заброньовані на початок літа. Середня вартість номера там стартує від 5 тисяч гривень.