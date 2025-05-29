Городские власти еще не объявили начало пляжного сезона. Однако глава Одесской ОГА заявил, что в этом году власти хотят открыть вдвое больше пляжей, чем в 2024-м, то есть около сорока. Во сколько обойдется аренда жилья в Одессе, если отдыхающие планируют поездку в начале июня – рассказывает 24 Канал.

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Сколько стоит аренда однокомнатных квартир

По данным OLX, стоимость однокомнатной квартиры за сутки стартует от 600 гривен и доходит до 1300 гривен. Чем ближе к морю, тем жилье дороже.

Например, в Аркадии однокомнатные квартиры предлагают по цене от 800 – 1300 гривен, а двухкомнатные стоят 1500 – 2000 гривен за сутки.

Стоит отметить, что в объявлениях как преимущество теперь указывают не только близкое расстояние до моря, но и наличие укрытия в доме.

Цены на посуточную аренду в прибрежных зонах Одессы / Скриншот OLX

Цены в хостеле и гостинице

По данным Booking.ua, цены за койко-место в спальном номере хостела стартуют от 400 гривен. А расстояние до моря достаточно большое – более 5 километров.

Снимать место в хостеле не совсем выгодно, если он расположен близко к центру города. Тогда стоимость за ночь будет минимум 500 гривен, еще и в многоместном помещении.



Аренда койко-места подальше от центра / Скриншот Booking.ua

Что касается отелей, то 98% пяти- и четырехзвездочных – уже забронированы на начало лета. Средняя стоимость номера там стартует от 5 тысяч гривен.