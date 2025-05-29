Міська влада ще не оголосила початок пляжного сезону. Однак голова Одеської ОВА заявив, що цього року влада хоче відкрити вдвічі більше пляжів, ніж у 2024-му, тобто близько сорока. У скільки обійдеться оренда житла в Одесі, якщо відпочивальники планують поїздку на початку червня – розповідає 24 Канал.

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Скільки коштує оренда однокімнатних квартир

За даними OLX, вартість однокімнатної квартири за добу стартує від 600 гривень і доходить до 1300 гривень. Чим ближче до моря, тим житло дорожче.

Наприклад, в Аркадії однокімнатні квартири пропонують за ціною від 800 – 1300 гривень, а двокімнатні коштують 1500 – 2000 гривень за добу.

Варто зазначити, що в оголошеннях як перевагу тепер вказують не лише близьку відстань до моря, а й наявність укриття в будинку.

Ціни на подобову оренду в прибережних зонах Одеси / Скриншот OLX

Ціни в хостелі та готелі

За даними Booking.ua, ціни за ліжко-місце в спальному номері хостела стартують від 400 гривень. А відстань до моря досить велика – більш як 5 кілометрів.

Винаймати місце в хостелі не зовсім вигідно, якщо він розташований близько до центру міста. Тоді вартість за ніч буде мінімум 500 гривень, ще й у багатомісному приміщенні.



Оренда ліжко-місця подалі від центру / Скриншот Booking.ua

Що стосується готелів, то 98% п'яти- і чотиризіркових – уже заброньовані на початок літа. Середня вартість номера там стартує від 5 тисяч гривень.