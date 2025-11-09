Скільки насправді українці витрачають на оренду із зарплати
- Українці витрачають значну частину зарплати на оренду, найбільше в Ужгороді – 76% від доходу.
- Найменше витрачають у Харкові, де оренда складає в середньому 20% від доходу.
Оренда житла в Україні коштує доволі дорого у більшості міст. Багато громадян скаржаться, що на це йде левова частка доходу.
Чи багато українці витрачають на оренду зараз?
В більшості міст України українці дійсно витрачають більшу частину зарплати на оренду, повідомляє 24 Канал з посиланням на статистику ЛУН.
Читайте також Ціни б'ють рекорди: скільки коштують квартири в різних регіонах Британії
Найбільше витрачають в Ужгороді – в середньому 76% від доходу. Також значні витрати у таких містах:
- 67% – Луцьк;
- 64% – Львів;
- 54% – Київ;
- 53% – Черкаси;
- 53% – Вінниця.
Найменше витрачають у Харкові. Там оренда складає в середньому – 20% від доходу.
Скільки доводиться витрачати на оренду у різних містах України у листопаді 2025 / Скриншот ЛУН
Зверніть увагу! Найбільше частка із зарплати на оренду за останні пів року впала у Вінниці. Це значення знизилось на 7%.
Що ще важливо знати про оренду в Україні зараз?
Статистика показує, що за останні 6 місяців оренда квартири відчутно впала в ціні у Сумах. Винаймати однокімнатну стало дешевше на 28%.
Одним із найдешевших варіантів для оренди є житловий вагончик. В середньому він коштує до 4 тисяч гривень на місяць.
Важливо! За даними на порталі Дія, українці мають право отримати компенсацію за зруйноване житло зараз.