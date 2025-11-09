Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Сколько на самом деле украинцы тратят на аренду с зарплаты
9 ноября, 20:12
2

Сколько на самом деле украинцы тратят на аренду с зарплаты

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Украинцы тратят значительную часть зарплаты на аренду, больше всего в Ужгороде – 76% от дохода.
  • Меньше всего тратят в Харькове, где аренда составляет в среднем 20% от дохода.

Аренда жилья в Украине стоит довольно дорого в большинстве городов. Многие граждане жалуются, что на это уходит львиная доля дохода.

Много ли украинцы тратят на аренду сейчас?

В большинстве городов Украины украинцы действительно тратят большую часть зарплаты на аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистику ЛУН.

Читайте также Цены бьют рекорды: сколько стоят квартиры в разных регионах Британии

Больше всего тратят в Ужгороде – в среднем 76% от дохода. Также значительные расходы в таких городах:

  • 67% – Луцк;
  • 64% – Львов;
  • 54% – Киев;
  • 53% – Черкассы;
  • 53% – Винница.

Меньше всего тратят в Харькове. Там аренда составляет в среднем – 20% от дохода.


Сколько приходится тратить на аренду в разных городах Украины в ноябре 2025 года / Скриншот ЛУН

Обратите внимание! Больше всего доля из зарплаты на аренду за последние полгода упала в Виннице. Это значение снизилось на 7%.

Что еще важно знать об аренде в Украине сейчас?

  • Статистика показывает, что за последние 6 месяцев аренда квартиры ощутимо упала в цене в Сумах. Снимать однокомнатную стало дешевле на 28%.

  • Одним из самых дешевых вариантов для аренды является жилой вагончик. В среднем он стоит до 4 тысяч гривен в месяц.

Важно! По данным на портале Дия, украинцы имеют право получить компенсацию за разрушенное жилье сейчас.