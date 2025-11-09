Сколько на самом деле украинцы тратят на аренду с зарплаты

Аренда жилья в Украине стоит довольно дорого в большинстве городов. Многие граждане жалуются, что на это уходит львиная доля дохода.

Много ли украинцы тратят на аренду сейчас?

В большинстве городов Украины украинцы действительно тратят большую часть зарплаты на аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистику ЛУН.

Больше всего тратят в Ужгороде – в среднем 76% от дохода. Также значительные расходы в таких городах:

67% – Луцк;

64% – Львов;

54% – Киев;

53% – Черкассы;

53% – Винница.

Меньше всего тратят в Харькове. Там аренда составляет в среднем – 20% от дохода.



Сколько приходится тратить на аренду в разных городах Украины в ноябре 2025 года / Скриншот ЛУН

Обратите внимание! Больше всего доля из зарплаты на аренду за последние полгода упала в Виннице. Это значение снизилось на 7%.

Что еще важно знать об аренде в Украине сейчас?

Статистика показывает, что за последние 6 месяцев аренда квартиры ощутимо упала в цене в Сумах. Снимать однокомнатную стало дешевле на 28%.

Одним из самых дешевых вариантов для аренды является жилой вагончик. В среднем он стоит до 4 тысяч гривен в месяц.

Важно! По данным на портале Дия, украинцы имеют право получить компенсацию за разрушенное жилье сейчас.