Сколько на самом деле украинцы тратят на аренду с зарплаты
- Украинцы тратят значительную часть зарплаты на аренду, больше всего в Ужгороде – 76% от дохода.
- Меньше всего тратят в Харькове, где аренда составляет в среднем 20% от дохода.
Аренда жилья в Украине стоит довольно дорого в большинстве городов. Многие граждане жалуются, что на это уходит львиная доля дохода.
Много ли украинцы тратят на аренду сейчас?
В большинстве городов Украины украинцы действительно тратят большую часть зарплаты на аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистику ЛУН.
Больше всего тратят в Ужгороде – в среднем 76% от дохода. Также значительные расходы в таких городах:
- 67% – Луцк;
- 64% – Львов;
- 54% – Киев;
- 53% – Черкассы;
- 53% – Винница.
Меньше всего тратят в Харькове. Там аренда составляет в среднем – 20% от дохода.
Сколько приходится тратить на аренду в разных городах Украины в ноябре 2025 года / Скриншот ЛУН
Обратите внимание! Больше всего доля из зарплаты на аренду за последние полгода упала в Виннице. Это значение снизилось на 7%.
Что еще важно знать об аренде в Украине сейчас?
Статистика показывает, что за последние 6 месяцев аренда квартиры ощутимо упала в цене в Сумах. Снимать однокомнатную стало дешевле на 28%.
Одним из самых дешевых вариантов для аренды является жилой вагончик. В среднем он стоит до 4 тысяч гривен в месяц.
Важно! По данным на портале Дия, украинцы имеют право получить компенсацию за разрушенное жилье сейчас.