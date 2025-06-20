Оренда квартир в Ужгороді: яке житло пропонують за 5 тисяч гривень, а яке за майже 80 тисяч

У середньому оренда однокімнатної квартири в Ужгороді коштує 19 тисяч гривень, трикімнатної – 27 тисяч. Однак на ринку є пропозиції за значно меншу ціну, а є – у рази дорожчі.

Про ціни на оренду квартир в Ужгороді, а також найдешевші та найдорожчі пропозиції розповідає 24 Канал.

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Середні ціни на оренду квартир в Ужгороді

Відповідно до даних на порталі ЛУН, у червні 2025 року орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді у середньому коштує 19 тисяч гривень у місяць (на 1% дорожче, ніж було пів року тому), двокімнатну – 23 тисячі гривень (за пів року ціни не змінилися), трикімнатну – 27 тисяч гривень (ціни без змін).

Найдешевша пропозиція на ринку

За оголошенням на DIM.RIA, помешканням в оренду з найнижчою ціною є квартира-студія з площею 20 квадратних метрів. Йдеться про "кімнату з кухонним куточком для одного чоловіка". Розташована вона на першому поверсі з чотирьох. У житлі є загальний санвузол. Винаймати таке житло коштує 4 500 гривень у місяць.

Умови у квартирі за 4 500 гривень у місяць в Ужгороді / Фото DIM.RIA

Найдорожча пропозиція на ринку

Найвища орендна плата за квартиру в Ужгороді – 77 682 гривень. За ці гроші винаймати пропонують трикімнатне житло на дев'ятому поверсі з дев'яти. Площа нерухомості – 135 квадратних метрів, з них житлова – 60 квадратів, кухні – 35 квадратів. Будинок, в якому розташована квартира, звели у 2022 році.

Оренда 3-кімнатного пентхауса з дизайнерським ремонтом, меблями, технікою та великою терасою,

– йдеться в оголошенні.

У квартирі є кухня-вітальня, 3 кімнати, 2 санвузли, 2 балкони, тераса. А також індивідуальне електричне опалення, кондиціонери.

Тераса займає аж 200 квадратів, звідси відкривається чудовий краєвид на місто.

Будинок забезпечений підземним та наземним паркінгом.

Умови у квартирі за понад 77 тисяч гривень у місяць в Ужгороді / Фото DIM.RIA