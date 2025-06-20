О ценах на аренду квартир в Ужгороде, а также самые дешевые и самые дорогие предложения рассказывает 24 Канал.

Читайте также Вторичное жилье в Тернополе: как выглядит квартира за 18 тысяч долларов, а какой за 450 тысяч

Средние цены на аренду квартир в Ужгороде

Согласно данным на портале ЛУН, в июне 2025 года арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде в среднем стоит 19 тысяч гривен в месяц (на 1% дороже, чем было полгода назад), двухкомнатную – 23 тысячи гривен (за полгода цены не изменились), трехкомнатную – 27 тысяч гривен (цены без изменений).

Самое дешевое предложение на рынке

По объявлению на DIM.RIA, жильем в аренду с самой низкой ценой является квартира-студия с площадью 20 квадратных метров. Речь идет о "комнате с кухонным уголком для одного человека". Расположена она на первом этаже из четырех. В жилье есть общий санузел. Снимать такое жилье стоит 4 500 гривен в месяц.

Условия в квартире за 4 500 гривен в месяц в Ужгороде / Фото DIM.RIA

Самое дорогое предложение на рынке

Самая высокая арендная плата за квартиру в Ужгороде – 77 682 гривен. За эти деньги снимать предлагают трехкомнатное жилье на девятом этаже из девяти. Площадь недвижимости – 135 квадратных метров, из них жилая – 60 квадратов, кухни – 35 квадратов. Дом, в котором расположена квартира, возвели в 2022 году.

Аренда 3-комнатного пентхауса с дизайнерским ремонтом, мебелью, техникой и большой террасой,

– говорится в объявлении.

В квартире есть кухня-гостиная, 3 комнаты, 2 санузла, 2 балкона, терраса. А также индивидуальное электрическое отопление, кондиционеры.

Терраса занимает аж 200 квадратов, отсюда открывается прекрасный вид на город.

Дом обеспечен подземным и наземным паркингом.

Условия в квартире за более 77 тысяч гривен в месяц в Ужгороде / Фото DIM.RIA