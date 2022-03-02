Пережив бомбардування під час Другої світової та обстріл росіян: історія Палацу праці у Харкові
- Палац праці в Харкові – видатна архітектурна пам'ятка з довгою історією.
- У наші дні він був серйозно пошкоджений під час російської атаки.
Однією із найвідоміших та найвеличніших архітектурних пам'яток Харкова є Палац праці. Будівля має довгу історію та, на жаль, серйозно постраждала внаслідок атаки росіян у 2022 році.
Що відомо про монументальну споруду, яка займає цілий квартал між площею Конституції, Павлівською площею та вулицею Квітки-Основ'яненка, розповідає 24 Канал з посиланням на Telegraf.
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Обстріл будівлі окупантами
2 березня 2022 року російський ракетний обстріл зачепив Палац праці. Удар зруйнував верхні поверхи, дах, вибило вікна, серйозних пошкоджень зазнали внутрішні конструкції та інженерні мережі.
У березні 2022 року росіяни обстріляли Палац праці / Фото Валерії Ємець, Суспільне Харків
Будівля опинилася у критичному стані. Але вже до осені 2023 року її вдалося частково відновити її: відремонтували дах, комунікації, замінили сотні вікон і дверей. Реставраційні роботи тривають за підтримки спеціального фонду з відновлення Палацу праці.