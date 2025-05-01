Таємниці минулого: під час ремонту старовинного будинку пара знайшла дещо з 16 століття

Британська пара купила старовинний будинок у Ланкаширі, сподіваючись, що переїзд стане початком їхнього спокійного життя. Однак знахідки, на які вони натрапили під час ремонту, засвідчили про інше.

Еммі та Нортон придбали фермерський будинок 1580-х років, розповідає 24 Канал, почилаючись на The Mirror. Тож слід було очікувати, що це житло має довгу історію, а відтак багато таємниць.

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Мотрошні знахідки в будинку 16 століття

Пара каже, що проблеми почалися майже одразу після заселення. Стіни мали затхлий запах, меблі сиріли, а в кімнатах з'явилася рожева пліснява. Нортон та Еммі викликали фахівців, щоб ті оцінили суму відновлення фасаду. Коли фахівці назвали 17 тисяч фунтів стерлінгів, пара вирішила робити все самостійно.

Так хлопець з дівчиною зняли зовнішній тиньк, щоб дістатися до кам'яної кладки, і натрапили на дещо моторошне. Еммі побачила, як із шару стіни випадає білястий уламок – це була кістка.

Мені стало страшенно моторошно. Спочатку я подумала, що ми натрапимо на ціле тіло,

– пригадала дівчина.

Незабаром пара побачила ще кілька кісток як усередині будинку, так і зовні. Одна з них дуже нагадувала людський палець, тоді як інші, ймовірно, належали тваринам.

На цьому сюрпризи не закінчилися: в одній зі стін господарі знайшли зелену пляшку, наповнену попелом і висушеними травами.



Знахідки в стінах старовинного будинку / Фото SWNS

Історія місцевості також приголомшила

Досліджуючи місцеву історію, Еммі з'ясувала що в XVI столітті кістки, трави й особливі амулети ховали в стінах будинків. Це були обереги проти злих духів.

Цікаво, що колись по сусідству тут жив Джеймс Гаргрівз – місцевий убивця, що був засуджений за напад на свою домогосподарку. А згодом він ще й убив молодого адвоката, який прийшов вручити йому судовий наказ.

Попри ці моторошні відкриття, Еммі та Нортон не відмовилися від будинку. Вони продовжують ремонт, розповідаючи іншим, що кожен дім має свою історію.