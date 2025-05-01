Эмми и Нортон приобрели фермерский дом 1580-х годов, рассказывает 24 Канал, почитай на The Mirror. Поэтому следовало ожидать, что это жилье имеет долгую историю, а затем много тайн.

Обратите внимание Британка сменила 18 домов, пока не поселилась в фургоне: какие у нее расходы

Мотровые находки в доме 16 века

Пара говорит, что проблемы начались почти сразу после заселения. Стены имели затхлый запах, мебель сырела, а в комнатах появилась розовая плесень. Нортон и Эмми вызвали специалистов, чтобы те оценили сумму восстановления фасада. Когда специалисты назвали 17 тысяч фунтов стерлингов, пара решила делать все самостоятельно.

Так парень с девушкой сняли внешнюю штукатурку, чтобы добраться до каменной кладки, и наткнулись на кое-что жуткое. Эмми увидела, как из слоя стены выпадает белесый обломок – это была кость.

Мне стало жутко жутко. Сначала я подумала, что мы наткнемся на целое тело,

– вспомнила девушка.

Вскоре пара увидела еще несколько костей как внутри дома, так и снаружи. Одна из них очень напоминала человеческий палец, тогда как другие, вероятно, принадлежали животным.

На этом сюрпризы не закончились: в одной из стен хозяева нашли зеленую бутылку, наполненную пеплом и высушенными травами.



Находки в стенах старинного дома / Фото SWNS

История местности также ошеломила

Исследуя местную историю, Эмми выяснила что в XVI веке кости, травы и особые амулеты прятали в стенах домов. Это были обереги против злых духов.

Интересно, что когда-то по соседству здесь жил Джеймс Гаргривз – местный убийца, который был осужден за нападение на свою домохозяйку. А потом он еще и убил молодого адвоката, который пришел вручить ему судебный приказ.

Несмотря на эти жуткие открытия, Эмми и Нортон не отказались от дома. Они продолжают ремонт, рассказывая другим, что каждый дом имеет свою историю.