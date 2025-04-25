Тепер дівчина мандрує Британією разом з улюбленим собакою МакКартні, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Star. За словами британки, на проживання вона витрачає тільки 650 фунтів на місяць.

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Не кожен переїзд був з власної волі

Ніколь переїжджає з дитинства, а причиною називає "складні обставини". У самостійному житті її продовжували переслідувати труднощі: то невдалі стосунки, то професійне вигорання. Сумарно за життя дівчина переїхала 18 разів, але одного разу вирішила, що їй це набридло.

Змінити спосіб життя підштовхнула також робота, яку дівчина хоч і любила, але офісний графік не витримувала. Ніколь каже, що тоді почувалася наче в пастці.

Життя британки змінилося два роки тому, коли в неї зламався автомобіль. Дівчина вирішила не ремонтувати його, а придбала фургон і переоблаштувала його на житло. Там є все необхідне: від кухні та спального місця, а живиться автодім від сонячних панелей.

Ніколь у своєму фургоні / Фото SWNS

"Я витрачаю менше, ніж будь-коли"

Спочатку дівчина жила на стоянці біля роботи, подорожуючи лише у вихідні. А коли влаштувалася працювати прибиральницею в кемпінгу, розпочала справжню фургонну пригоду.

Тепер вона їздить Британією і з задоволенням досліджує нові місця: від Сноудонії до узбережжя Корнволла. Зараз дівчина працює дистанційно фотографом, творцем контенту і SMM-фахівцем.

Я витрачаю менше, ніж будь-коли на оренду, і в мене нарешті є свобода розпоряджатися своїми грошима. МакКартні обожнює це життя, а я стала кращою версією себе,

– поділилася британка.

Новий спосіб життя дав їй відчуття стабільності та впевненості, хоч не кожен, хто живе у фургоні може сказати те саме. Жити в будинку на колесах британка планує ще чотири роки, а потім хоче переоблаштувати його на домашній офіс.