Покоління Z, або так звані зумери, відмовляються від орендованого житла. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше та має більше переваг, розповідає 24 Канал, посилаючись на китайський державний онлайн-журнал Sixth Tone.

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Китайський тренд на проживання в готелях

Минулого року місцеві ЗМІ розповіли історію родини з восьми людей, яка постійно живе в розкішному готелі у провінції Хенань. Голова сім'ї зміг отримав від готелю вигідну знижку, тому платив за номер 140 доларів на день. Він вміщував дві спальні та велику вітальню, де вся родина змогла поселитися.

За словами чоловіка, це було вигідніше, ніж купувати чи винаймати житло. У ціну проживання в готелі входить вартість електрики, опалення, водопостачання, а також місця для паркування.

Ми щасливі і хочемо жити в готелі до кінця своїх днів,

– казали члени родини.

Тепер такий тип проживання практикують китайські зумери. Вони діляться досвідом, кажучи, що це не тільки дешевше, а ще й менш стресово. Їм не потрібно спілкуватися з орендодавцями, а також підтримувати житло чистим. Звісно, є і мінуси, зокрема, треба миритися з наявним ремонтом і з тим, що не можна приготувати їжу. Однак ці фактори для багатьох не аж такі важливі.

"Це вигідніше і соціум не турбує"

24-річний професійний геймер Ху Вейвей дав коментар журналістам про те, чому живе в готелі. Він зазначив, що відчуває "соціальну тривожність", а так контактувати з людьми на постійній основі доводиться мало. Крім того, це фінансово вигідно.

Немає депозиту, немає агентських зборів, а комунальні послуги включені,

– поділився хлопець.

Він підрахував, що оренда одної кімнати в квартирі у китайському місті Тяньцзіні коштує 1000 юанів на місяць (140 доларів). Окрема квартира коштувала б 2000 – 3000 юанів на місяць. А поселитися в готель на довгий термін можна за 2500 юанів (350 доларів), ще й зручностей багато.

Цілодобово працює кондиціонер, на вулиці є магазини, ресторани та станція метро,

– розповів про переваги геймер.

Хлопець вже встиг пожити в кількох готелях Шанхаю та Сучжоу, а зараз орендує номер у своєму рідному місті. Найближчим часом він не планує змінювати тип місця проживання – це надалі будуть готелі.