Поколение Z, или так называемые зумеры, отказываются от арендованного жилья. По их словам, проживание в отеле гораздо выгоднее и имеет больше преимуществ, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на китайский государственный онлайн-журнал Sixth Tone.

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Китайский тренд на проживание в отелях

В прошлом году местные СМИ рассказали историю семьи из восьми человек, которая постоянно живет в роскошном отеле в провинции Хэнань. Глава семьи смог получил от отеля выгодную скидку, поэтому платил за номер 140 долларов в день. Он вмещал две спальни и большую гостиную, где вся семья смогла поселиться.

По словам мужчины, это было выгоднее, чем покупать или снимать жилье. В цену проживания в отеле входит стоимость электричества, отопления, водоснабжения, а также места для парковки.

Мы счастливы и хотим жить в отеле до конца своих дней,

– говорили члены семьи.

Теперь такой тип проживания практикуют китайские зумеры. Они делятся опытом, говоря, что это не только дешевле, а еще и менее стрессово. Им не нужно общаться с арендодателями, а также поддерживать жилье чистым. Конечно, есть и минусы, в частности, надо мириться с имеющимся ремонтом и с тем, что нельзя приготовить еду. Однако эти факторы для многих не столь важны.

"Это выгоднее и социум не беспокоит"

24-летний профессиональный геймер Ху Вэйвэй дал комментарий журналистам о том, почему живет в отеле. Он отметил, что испытывает "социальную тревожность", а так контактировать с людьми на постоянной основе приходится мало. Кроме того, это финансово выгодно.

Нет депозита, нет агентских сборов, а коммунальные услуги включены,

– поделился парень.

Он подсчитал, что аренда одной комнаты в квартире в китайском городе Тяньцзине стоит 1000 юаней в месяц (140 долларов). Отдельная квартира стоила бы 2000 – 3000 юаней в месяц. А поселиться в отель на долгий срок можно за 2500 юаней (350 долларов), еще и удобств много.

Круглосуточно работает кондиционер, на улице есть магазины, рестораны и станция метро,

– рассказал о преимуществах геймер.

Парень уже успел пожить в нескольких отелях Шанхая и Сучжоу, а сейчас арендует номер в своем родном городе. В ближайшее время он не планирует менять тип места жительства – это в дальнейшем будут гостиницы.