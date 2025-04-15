Что же там произошло, женщина рассказала в тиктоке. О деталях информирует 24 Канал.

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Что удивило женщину, когда она увидела дом после гостей

Жительница Вашингтона Лора Хименес сдает дом в аренду на популярной платформе Airbnb.

Однажды она зашла в дом после выезда гостей и сразу почувствовала, что что-то не так. В доме было очень чисто: пустой холодильник, нетронутая кухня, безупречно убранные комнаты, идеально сложенные полотенца. Все выглядело так, как будто трое гостей, на которых было оформлено бронирование, даже не жили в доме.

Почему дом имел такой вид

Удивленная хозяйка тщательно осмотрела жилье и обнаружила, что использовали только одну кровать. Однако вскоре после этого она поняла, что случилось. Американка заметила запись в гостевой книге. Выяснилось, что в арендованное помещение смогла приехать только одна из трех подруг, поскольку остальные заболели.

Хименес призналась, что была глубоко тронута этой записью. Она расстроилась, что не все гости смогли прибыть в ее квартиру. В то же время обрадовалась, что женщине, которая все же приехала, все понравилось.

Как отреагировала сеть

Видео со своей эмоциональной реакцией женщина опубликовала в сети. Оно собрало почти миллион просмотров. Часть пользователей ролик растрогал, другие же писали, что сами стараются оставлять жилье в идеальном порядке.

Как выглядел дом, когда женщина вошла туда после арендаторов: смотрите видео