Що ж там сталося, жінка розповіла в тіктоці. Про деталі інформує 24 Канал.

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Що здивувало жінку, коли вона побачила дім після гостей

Жителька Вашингтона Лора Хіменес здає будинок в оренду на популярній платформі Airbnb.

Одного разу вона зайшла в дім після виїзду гостей і одразу відчула, що щось не так. У будинку було дуже чисто: порожній холодильник, неторкана кухня, бездоганно прибрані кімнати, ідеально складені рушники. Усе мало такий вигляд, наче троє гостей, на яких було оформлене бронювання, навіть не жили в будинку.

Чому будинок мав такий вигляд

Здивована господиня ретельно оглянула житло і виявила, що використовували тільки одне ліжко. Однак незабаром після цього вона зрозуміла, що трапилося. Американка помітила запис у гостьовій книзі. З'ясувалося, що в орендоване помешкання змогла приїхати тільки одна з трьох подруг, оскільки інші захворіли.

Хіменес зізналася, що була глибоко зворушена цим записом. Вона засмутилася, що не всі гості змогли прибути в її помешкання. Водночас зраділа, що жінці, яка все ж приїхала, все сподобалося.

Як відреагувала мережа

Відео зі своєю емоційною реакцією жінка опублікувала у мережі. Воно зібрало майже мільйон переглядів. Частину користувачів ролик розчулив, інші ж писали, що самі намагаються залишати житло в ідеальному порядку.

Який вигляд мав будинок, коли жінка увійшла туди після орендарів: дивіться відео