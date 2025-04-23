За шафою жінка знайшла приховану кімнату. Своєю історією вона поділилась на Reddit, розповідає 24 Канал.

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У шафі було "щось дивне"

Жінка переїхала в орендовану квартиру пів року тому. Вона каже, що спокусилась на дешеву орендну плату і вигідне розташування, хоча сам будинок був старий і трохи занедбаний.

Під час ремонту орендарка побачила "щось дивне" в шафі. Це була міцно забита цвяхами панель. Разом з хлопцем вона зламала задню частину шафи, а за нею і стіну.

Там була таємна кімната без вікон, розміром з велику вбиральню. Всередині стояв старий дерев'яний стілець і купа пожовклих газет 1970-х років.

Тепер орендна плата буде більшою

Орендарка трохи злякалася, але зателефонувала власникові, щоб дізнатися деталі. Він був здивований не менше.

Він володів будівлею близько 20 років і уявлення не мав, що там є потаємна кімната,

– додала орендарка.

Жінка прибрала приміщення та переоблаштувала його на куточок для читання. В коментарях користувачі написали, що відтепер її орендна плата зросте на 750 доларів.