За шкафом женщина нашла скрытую комнату. Своей историей она поделилась на Reddit, рассказывает 24 Канал.

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В шкафу было "что-то странное"

Женщина переехала в съемную квартиру полгода назад. Она говорит, что что она купилась на дешевую арендную плату и выгодное расположение, хотя сам дом был старый и немного заброшенный.

Во время ремонта арендаторка увидела "что-то странное" в шкафу. Это была крепко забитая гвоздями панель. Вместе с парнем она сломала заднюю часть шкафа, а за ней и стену.

Там была тайная комната без окон, размером с большую уборную. Внутри стоял старый деревянный стул и куча пожелтевших газет 1970-х годов.

Теперь арендная плата будет больше

Арендаторка немного испугалась, но позвонила владельцу, чтобы узнать детали. Он был удивлен не меньше.

Он владел зданием около 20 лет и представления не имел, что там есть потайная комната,

– добавила арендаторка.

Женщина убрала помещение и переоборудовала его в уголок для чтения. В комментариях пользователи написали, что отныне ее арендная плата вырастет на 750 долларов.