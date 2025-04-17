Выяснилось, что это бомба и, учитывая дату, времен Второй мировой войны. Мужчина сразу вызвал экстренные службы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Metro.

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Как мужчина обнаружил бомбу в саду

Британец решил привести в порядок свой сад, в частности подстричь газон. Тогда он и заметил металлический предмет, торчащий из земли.

Интересно, что предыдущие владельцы дома упоминали что-то о закопанном предмете. Однако мужчина не придал этому значения, думая, что это могла быть часть старого водопровода.

Мужчина выкопал предмет и начал его осматривать. Обнаружив ударный капсюль, напоминающий пулю, и увидев дату изготовления "1940" на корпусе, он испугался. Хозяин немедленно связался с полицией. Правоохранители оцепили район в радиусе 100 метров и вызвали саперов.

К счастью, без взрывчатки

Специалисты осмотрели предмет и пришли к выводу, что это 11-килограммовая учебная бомба. Она уже была лишена взрывчатки.



Мужчина хочет бомбу как охладитель / Фото PA

Саперы решили дополнительно очистить бомбу, а впоследствии вернули ее британцу как сувенир. Он планирует отполировать находку и использовать ее как охладитель для напитков.

И хотя мужчине не удалось сделать запланированное – навести порядок в саду – он спокоен, что все закончилось хорошо.