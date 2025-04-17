З'ясувалося, що це бомба й, з огляду на дату, часів Другої світової війни. Чоловік одразу викликав екстрені служби, розповідає 24 Канал, посилаючись на Metro.

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Як чоловік виявив бомбу в саду

Британець вирішив довести до ладу свій сад, зокрема підстригти газон. Тоді він і помітив металевий предмет, що стирчав із землі.

Цікаво, що попередні власники будинку згадували щось про закопаний предмет. Проте чоловік не надав цьому значення, думаючи, що це могла бути частина старого водопроводу.

Чоловік викопав предмет і почав його оглядати. Виявивши ударний капсуль, що нагадує кулю, і побачивши дату виготовлення "1940" на корпусі, він злякався. Господар негайно зв'язався з поліцією. Правоохоронці оточили район в радіусі 100 метрів і викликали саперів.

На щастя, без вибухівки

Фахівці оглянули предмет та дійшли висновку, що це 11-кілограмова навчальна бомба. Вона вже була позбавлена вибухівки.



Чоловік хоче бомбу як охолоджувач / Фото PA

Сапери вирішили додатково очистити бомбу, а згодом повернули її британцю як сувенір. Він планує відполірувати знахідку і використовувати її як охолоджувач для напоїв.

І хоч чоловіку не вдалося зробити заплановане – навести лад у саду – він спокійний, що все закінчилося добре.