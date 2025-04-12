Про продаж будинку з темним минулим 24 Канал розповідає з посиланням на Bild.

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Продаж будинку заступника Гітлера

У Німеччині, на острові Зюльт розташована літня резиденція Германа Герінга. Цей будинок із солом'яним дахом та краєвидом на Північне море виставили на продаж.

Герман Герінг свого часу він був очільником Люфтваффе, заступником Адольфа Гітлера, головою Рейхстагу та віцеканцлером Німеччини у період 1941 – 1945 років.

Він переїхав у резиденцію "Мін Люттен" у 1937 році. Після завершення Другої світової війни його засудили до смертної кари. Проте один із найстрашніших військових злочинців наклав на себе руки у своїй камері за 2 години до часу, на який призначили виконання вироку.



Герман Герінг біля своєї літньої резиденції / Фото INTERFOTO

Що відомо про будинок та його попередніх власників

Після Герінга вілла декілька разів змінювала власника. З 1958 року будинок належав родині Біркеншток – династії виробників сандалій. У 2019 році резиденцію продали та повністю відреставрували.

Продавці заявляють, що після ремонту в будинку відновили історичні елементи. Також там встановили сучасні інженерні системи. Об'єкт охороняють як пам'ятку архітектури. І тепер він знову доступний для купівлі.



Сучасний вигляд будинку, де колись жив військовий злочинець / Фото Sotheby’s Sylt

Точну ціну резиденції не розкривають. Однак журналістам вдалося дізнатися, що будинок оцінюють приблизно у 15 мільйонів євро.



Такий вигляд будинок має після нещодавнього ремонту / Фото Sotheby’s Sylt