Скільки коштує переоформлення квартири у 2026 році: хто і за що платить

Переоформлення квартири передбачає не лише підписання документів, а й низку обов'язкових платежів. Навіть якщо це спадщина, доведеться сплатити нотаріальні послуги, податки та державні збори.

Хто платить за переоформлення при купівлі житла?

Під час купівлі квартири витрати на переоформлення розподіляються між покупцем і продавцем, пише 24 Канал.

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Покупець сплачує адміністративний збір за реєстрацію права власності. За стандартний строк оформлення протягом п'яти робочих днів він становить 302 гривні, пише Міністерство юстиції. Якщо право власності потрібно зареєструвати швидше, сума збору буде вищою.

Також покупець оплачує послуги нотаріуса. Їхня вартість залежить від регіону, умов угоди та самого спеціаліста. У середньому оформлення коштує від 5 до 15 тисяч гривень. Крім того, необхідно замовити оцінку нерухомості, яка зазвичай обходиться у 1 – 3 тисячі гривень.

Також сплачують збір до Пенсійного фонду у розмірі 1% від вартості житла. Водночас люди, які купують квартиру вперше, можуть не сплачувати цей внесок, якщо мають документи, що підтверджують таке право.

Для продавця основними витратами є податки. Якщо це перший продаж житла протягом року і квартира перебувала у власності понад три роки, податок на доходи фізичних осіб не нараховується.

В інших випадках потрібно сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору від ціни нерухомості. Крім цього, під час нотаріального посвідчення договору зазвичай сплачується державне мито у розмірі 1% від вартості квартири.

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Чи платять за переоформлення, якщо це спадщина?

Під час оформлення спадщини витрати не зникають. Основний податок залежить від того, ким спадкоємець доводився спадкодавцю:

0% – для найближчих родичів. До цієї категорії входять батьки, діти (у тому числі усиновлені), чоловік або дружина, а також рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки. У таких випадках не потрібно сплачувати ні податок на доходи, ні військовий збір;

До цієї категорії входять батьки, діти (у тому числі усиновлені), чоловік або дружина, а також рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки. У таких випадках не потрібно сплачувати ні податок на доходи, ні військовий збір; 5% податку + 5% військового збору – для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості, але мають громадянство України;

– для спадкоємців, які спорідненості, але мають громадянство України; 18% податку + 5% військового збору – якщо спадкоємець або спадкодавець не є громадянином України. У такому разі загальна сума платежів зростає до 23%.

Незалежно від ступеня споріднення потрібно оплатити нотаріальні послуги за відкриття спадкової справи та видачу свідоцтва про право на спадщину. У середньому такі витрати становлять від 3 до 8 тисяч гривень. Також спадкоємець сплачує адміністративний збір за реєстрацію права власності.

Які документи потрібні для спадкування нерухомості у 2026 році?

У 2026 році для оформлення спадщини на нерухомість в Україні необхідний повний пакет документів, включаючи свідоцтво про смерть, паспорт спадкоємця, документи про право власності та інші.

Спадкоємець має подати заяву нотаріусу протягом 6 місяців з дня смерті власника майна, інакше оформлення можливо лише через суд.