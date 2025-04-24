Нові квартири чи вторинка: яке житло обирають українці у 2025 році

Економічна ситуація в країні та потреба людей у стабільності є визначальними факторами під час купівлі квартири. Найактивнішими у питанні вибору житла, згідно з нещодавнім опитуванням, виявилися українці віком 31 – 41 року.

Більшість українців, які OLX Нерухомість опитала на онлайн-платформі, мають дохід до 30 тисяч гривень на місяць (69%). Майже стільки ж опитаних планують купувати житло протягом наступних п'ять років, обираючи здебільшого квартиру (62% відповідей). 24 Канал розповідає, який ринок цікавить українців більше: первинний чи вторинний.

Зверніть увагу Пожити в серці Києва: в оренду здають квартиру за понад 160 тисяч гривень на місяць

Первинний ринок: переваги та ризики

Житло від забудовників приваблює українців автономністю опалення та резервним живленням (53%), сучасним плануванням (51%), розвиненою інфраструктурою, зокрема наявністю стоянок і дитячих майданчиків (45%), новими матеріалами та технологіями будівництва (44%).

Можливість зекономити на початкових етапах (31%) і оформити єОселю (25%) – також важливі фактори, особливо в умовах економічної невизначеності.

Разом із тим купляти квартиру на первинному ринку ризиковано:

69% опитаних бояться незавершення будівництва ;

; 61% респондентів сумніваються через затримки в здаванні об'єктів.

Високі ціни (42%); витрати на ремонт, меблі (38%); очікування будівництва та ремонту (42%) також є суттєвими недоліками первинного ринку.

Вторинний ринок: готовність і доступність

У вторинну квартиру можна одразу заселитися, що опитані українці вважають вагомим плюсом чи навіть ключовою перевагою (68%).

Можливість оцінити реальний стан об'єкта (57%), сформована інфраструктура (51%), шанс поторгуватися (50%) та ширший вибір районів (34%) – також суттєві переваги.

Опитані часто згадують нижчу ціну як вирішальний фактор. Зовсім не кожен потенційний покупець може дозволити собі купити нову квартиру чи чекати завершення будівництва.

Серед недоліків вторинки українці називають:

зношеність будівель і комунікацій (75%);

застаріле планування (49%);

несучасний ремонт та архітектурні рішення (49%);

відсутність автономного опалення (40%).

Зважаючи на економічну ситуацію та низькі доходи в порівнянні з цінами на житло, українці схильні до вибору вторинних квартир. Первинний ринок залишається привабливим для тих, хто готовий витратити більше за комфорт.