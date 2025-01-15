Іспанія хоче ввести податок на нерухомість у 100% для покупців з-за меж ЄС

Влада Іспанії планує ввести стовідсотковий податок на нерухомість для покупців з країн, що не входять до ЄС. Це частина плану, який представив прем'єр-міністр Педро Санчес.

У такий спосіб уряд хоче вжити заходів із подолання житлової кризи в Іспанії. З кожним роком оренда та купівля для місцевих жителів стає недоступною, пише 24 Канал, посилаючись на Financial Times.

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В Іспанії зростає невдоволення через недоступність житла

Прем'єр-міністр заявив, що нерезиденти ЄС кожного року скуповують в Іспанії по 27 тисяч об'єктів житлової нерухомості. А роблять це переважно "з метою спекуляції".

Ми зіткнулися з серйозною проблемою з величезними соціальними та економічними наслідками, яка вимагає рішучої реакції,

– зазначив Педро Санчес.

Іспанія входить до переліку європейських країн, де зростає суспільне невдоволення через труднощі з пошуком доступного житла. Це відбувається на тлі різкого зростання цін та недостатньої кількості нових об'єктів, щоб задовольнити попит.

Нерухомість в Іспанії має високий попит серед іноземців, які купують житло для відпочинку або з метою переїхати до країни з теплішим кліматом. Такі покупки вже оподатковуються, але розмір становить лише від 7% до 12%.

Які ще зміни можливі

Серед запропонованих заходів також є передання новій державній компанії понад 3300 будинків та близько 200 гектарів землі для будівництва соціального житла.

Також уряд обговорює посилення регулювання сезонної оренди, відновлення порожніх будівель і надання пільг власникам, які здають в оренду житло за доступними цінами.

Цікаво, що найбільшою групою покупців з-за меж ЄС були британці – 8,5% від усіх іноземних угод. На другому місці були німці, на третьому – марокканці, далі – поляки та італійці.