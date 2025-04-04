Податок на нерухомість: хто та скільки має сплатити у 2025 році

Власники помешкань, площа яких перевищує встановлені норми, повинні сплатити податок на нерухомість. У 2025 році його слід внести за звітний 2024 рік.

Про сплату податку на нерухомість нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, інформує 24 Канал.

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Хто та коли повинен сплатити податок на нерухомість

Податок на житло у 2025 році мають сплатити власники помешкань, площа яких перевищує норми:

для квартир – понад 60 квадратних метрів;

для будинків – понад 120 квадратних метрів;

інших типів житла та їхніх часток – понад 180 квадратних метрів.

Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення. Воно має прийти в особистий кабінет платника податків або рекомендованим листом на пошту до 1 липня. Якщо порушити терміни, доведеться сплатити штраф у розмірі 5%, якщо затримка до 30 днів включно, 10% – понад 30 днів суми податкового боргу.

Скільки треба платити: як дізнатися суму

Розмір податку на нерухомість залежить від ставки та площі, яка перевищує норму.

Ставку податку визначає місцева влада у відсотках від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року. Вона не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.

На 1 січня 2024 року (саме за цей рік слід сплатити податок у 2025) мінімальна заробітна плата становила 7 100 гривень. Тому максимальний розмір ставки – 106,5 гривні за квадрат.



Податок на нерухомість мають сплатити власники помешкань певного розміру / Фото Depositphotos

Приклад визначення суми податку

Визначимо суму податку для власника квартири, площа якої становить 65 квадратних метрів.

Ставка податку – 1,5 % (7 100 гривень * 1,5 відсотка = 106,5 гривні).

Оподатковувана площа – 5 квадратних метрів (65 – 60 квадрати).

Сума податку: 5 квадратних метрів * 106,50 гривні = 532,50 гривні.

Хто має звільнення від сплати податку

Не сплачують податок на нерухомість власники житла з площею у межах встановлених норм, а також ті, чия нерухомість перебуває на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.

Об'єкти нерухомості, за які не потрібно сплачувати податок: