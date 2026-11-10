Лист не прийшов, а борг є: коли за податок на квартиру можуть заблокувати рахунки

Власник квартири може навіть не знати про нарахований податок на нерухомість, але згодом зіткнутися з боргом і ризиком блокування банківських рахунків. Причому відсутність повідомлення від податкової не завжди звільняє від обов'язку сплатити податок.

Чи потрібно платити податок на нерухомість, якщо не прийшло повідомлення

Так, власник зобов'язаний сплатити податок на нерухомість, навіть якщо не отримав листа, якщо податкова надіслала повідомлення за правильною податковою адресою, а пошта зафіксувала причину його невручення, пише Державна податкова служба.

Податкова надсилає такі повідомлення до 1 липня року, наступного за звітним. Власник має 60 календарних днів на сплату після вручення листа. Якщо людина відмовилася його приймати або не забрала з пошти, датою вручення вважається день, який пошта зазначила разом із причиною невручення.

Коли за несплату податку на квартиру можуть заблокувати рахунки

Якщо власник не сплатив податок у встановлений строк, виникає податковий борг. Проте банківські рахунки не блокують одразу після прострочення платежу. Податкова спочатку надсилає вимогу про погашення боргу, якщо для цього є законні підстави.

Якщо людина не погасить заборгованість, податкова може звернутися до суду. Після рішення про стягнення коштів передають державній виконавчій службі. Виконавець може арештувати гроші на банківських рахунках, через що власник тимчасово не зможе ними користуватися.

Нагадаємо, перевірити нарахування податку на квартиру чи будинок можна через Електронний кабінет платника або застосунок "Моя податкова". Якщо суму визначили неправильно, власник може звернутися до ДПС для звірки даних.