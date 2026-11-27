Якщо квартира або будинок належать кільком людям, це не завжди означає, що кожен із них має сплачувати податок на нерухомість. У деяких випадках обов'язок зі сплати всієї суми покладають лише на одного зі співвласників.

Хто сплачує податок за нерухомість у спільній власності

Порядок оподаткування житлової та нежитлової нерухомості залежить від форми спільної власності, а також від того, чи поділений об'єкт між власниками в натурі, повідомляє Державна податкова служба України.

Податковий кодекс України визначає три випадки сплати податку за спільну нерухомість:

спільна часткова власність – кожен власник сплачує податок за належну йому частку нерухомості;

спільна сумісна власність без поділу в натурі – податок сплачує один зі співвласників;

спільна сумісна власність із поділом у натурі – кожен власник сплачує податок за свою частку.

Якщо нерухомість перебуває у спільній сумісній власності та не поділена в натурі, платника обирають за взаємною згодою співвласників, якщо інше не встановлено рішенням суду.

Як повідомити податкову про обраного платника

Щоб підтвердити свій вибір, співвласники мають подати письмову заяву до контролюючого органу за місцем податкової адреси обраного платника. Щороку поновлювати документ не потрібно – він залишається чинним, доки не зміняться обставини, за яких його подали.

Повторно подавати заяву необхідно, якщо:

співвласники вирішили змінити платника податку;

змінився склад власників нерухомості, наприклад, через продаж або дарування частки;

змінилися характеристики об'єкта нерухомості, зокрема його загальна площа внаслідок добудови чи реконструкції.

Нагадаємо, власники квартир і будинків можуть перевірити нарахований податок на нерухомість онлайн через Електронний кабінет платника податків або застосунок "Моя податкова". Там доступна інформація про суму нарахувань та заборгованість.