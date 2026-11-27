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Кто уплачивает налог на недвижимость, находящуюся в совместной собственности

Порядок налогообложения жилой и нежилой недвижимости зависит от формы совместной собственности, а также от того, разделен ли объект между собственниками в натуре, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Налоговый кодекс Украины определяет три случая уплаты налога на совместную недвижимость:

совместная долевая собственность – каждый собственник уплачивает налог за принадлежащую ему долю недвижимости;

совместная собственность без раздела в натуре – налог уплачивает один из совладельцев;

совместная собственность с разделом в натуре – каждый собственник уплачивает налог за свою долю.

Если недвижимость находится в совместной совместной собственности и не разделена в натуральной форме, плательщика выбирают по взаимному согласию совладельцев, если иное не установлено решением суда.

Как уведомить налоговую о выбранном плательщике

Чтобы подтвердить свой выбор, совладельцы должны подать письменное заявление в контролирующий орган по месту налогового адреса выбранного плательщика. Ежегодно обновлять документ не требуется – он остается в силе до тех пор, пока не изменятся обстоятельства, при которых он был подан.

Повторно подавать заявление необходимо, если:

совладельцы решили сменить налогоплательщика;

изменился состав собственников недвижимости, например, в результате продажи или дарения доли;

изменились характеристики объекта недвижимости, в частности его общая площадь в результате достройки или реконструкции.

Напомним, владельцы квартир и домов могут проверить сумму начисленного налога на недвижимость онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика или приложение "Моя налоговая". Там доступна информация о сумме начислений и задолженности.