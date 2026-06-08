Податок за "зайві" метри: 5 найпоширеніших питань про пільги, ставки та штрафи

У 2026 році частина українців вже отримали повідомлення про сплату податку на нерухомість за 2025 звітний рік. Обов'язок стосується не всіх власників житла, а лише тих, чия нерухомість перевищує встановлені законом ліміти площі.

Яка площа житла не оподатковується?

Податок нараховують лише на так звані "зайві" квадратні метри, пояснює 24 Канал.

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Податок не потрібно платити за квартири площею до 60 квадратних метрів, приватні будинки до 120 квадратних метрів та за житло загальною площею до 180 квадратних метрів, якщо у власності є і квартира, і будинок. Під час розрахунку враховують загальну площу нерухомості. Власники житла, площа якого не перевищує ці норми, податок не сплачують.

Як розраховують суму податку за квадратні метри?

Ставку встановлюють місцеві ради, однак вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати, яка діяла станом на 1 січня попереднього року.

Для нарахувань у 2026 році максимальна ставка становить 120 гривень за кожен квадратний метр понад норму. Остаточна сума залежить від площі житла та рішення конкретної громади, оскільки місцева влада може встановлювати нижчі ставки.

Наприклад, якщо квартира має площу 70 квадратних метрів, податок нарахують на 10 квадратних метрів понад норму. За максимальної ставки власник такого житла заплатить 1 200 гривень. Якщо площа квартири – 100 квадратних метрів, власнику доведеться сплатити за 40 квадратних метрів, тобто 4 800 гривень.

Коли потрібно сплатити податок на нерухомість?

Податкова служба має надіслати повідомлення-рішення до 1 липня 2026 року. Після отримання платіжки власник має 60 днів для сплати. Якщо в нарахуваннях є помилки, громадяни можуть звернутися до податкової для звірки даних щодо площі нерухомості або наявних пільг.

Чи існують додаткові платежі для великої нерухомості?

Так. Для великих об'єктів житла діє додатковий фіксований податок у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Його сплачують власники квартир площею понад 300 квадратних метрів та будинків площею понад 500 квадратних метрів. Крім того, деякі об'єкти нерухомості не оподатковуються. Зокрема, це житло на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також пошкоджені чи зруйновані об'єкти до моменту їх відновлення.

Які штрафи за прострочення податку?

За несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно власникам житла доведеться заплатити додаткові кошти. Якщо затримка не перевищує 30 календарних днів після граничного строку, штраф становить 5% від суми боргу. Якщо ж прострочення триває понад 30 днів, санкція збільшується до 10% від заборгованості.

Окремо законодавство передбачає відповідальність за умисну несплату. Якщо буде встановлено, що платник знав про свій обов'язок, але свідомо не виконав його, штраф становитиме 25% від суми податкового боргу.

Фінансові втрати не обмежуються лише штрафами. Після спливу 90 днів від граничного терміну сплати податку на борг починає нараховуватися пеня.