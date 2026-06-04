Які штрафи загрожують за прострочення податку?

За несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно власникам житла доведеться заплатити додаткові кошти, зазначається у Податковому кодексі.

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Якщо затримка не перевищує 30 календарних днів після граничного строку, штраф становить 5% від суми боргу. Якщо ж прострочення триває понад 30 днів – санкція збільшується до 10% від заборгованості.

Окремо законодавство передбачає відповідальність за умисну несплату. Якщо буде встановлено, що платник знав про свій обов'язок, але свідомо не виконав його, штраф становитиме 25% від суми податкового боргу. Повторне порушення протягом 1095 календарних днів або прострочення більш ніж на 90 днів може призвести до штрафу в розмірі 50% від суми заборгованості.

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Коли починає нараховуватися пеня?

Фінансові втрати не обмежуються лише штрафами. Після спливу 90 днів від граничного терміну сплати податку на борг починає нараховуватися пеня. Вона збільшує суму заборгованості за кожен день прострочення, тому чим довше власник житла не виконує податкове зобов'язання, тим більшою стає підсумкова сума до сплати.

Наприклад, якщо вам треба було сплатити 2 400 гривень і ви прострочили платіж на більше ніж на 90 днів, доведеться заплатити й штраф, і пеню. Якщо він прострочений на 100 днів – доплата становитиме 240 гривень штрафу та близько 12 гривень пені.

Водночас штрафні санкції не застосовуються, якщо податкова не надіслала платнику податкове повідомлення-рішення у встановлені строки або не надав необхідну інформацію про об'єкт нерухомості, площу житла, ставку податку та можливі пільги.

Як і коли надсилають податкове повідомлення?

Податкова служба щороку надсилає власникам нерухомості податкове повідомлення-рішення. Зробити це податкова має до 1 липня. Після отримання документа є 60 календарних днів для сплати податку.

Повідомлення вважається доставленим, якщо його вручили особисто, надіслали поштою за місцем проживання або останньою відомою адресою, а також через Електронний кабінет платника податків. Саме від моменту отримання документа починається відлік строку для виконання податкового обов'язку.

Хто повинен сплачувати податок?

Податок нараховують лише на площу, яка перевищує встановлені законом ліміти. Для квартир неоподатковувана площа становить 60 квадратних метрів. Для житлових будинків ліміт складає 120 квадратних метрів.

Якщо людина володіє і квартирою, і будинком, неоподатковувана площа збільшується до 180 квадратних метрів. Під час розрахунку враховують загальну площу нерухомості. Власники житла, площа якого не перевищує ці норми, податок не сплачують.