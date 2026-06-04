Какие штрафы грозят за просрочку налога?

За несвоевременную уплату налога на недвижимое имущество владельцам жилья придется заплатить дополнительные средства, отмечается в Налоговом кодексе.

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Если задержка не превышает 30 календарных дней после предельного срока, штраф составляет 5% от суммы долга. Если же просрочка длится более 30 дней – санкция увеличивается до 10% от задолженности.

Отдельно законодательство предусматривает ответственность за умышленную неуплату. Если будет установлено, что плательщик знал о своей обязанности, но сознательно не выполнил его, штраф составит 25% от суммы налогового долга. Повторное нарушение в течение 1095 календарных дней или просрочка более чем на 90 дней может привести к штрафу в размере 50% от суммы задолженности.

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Когда начинает начисляться пеня?

Финансовые потери не ограничиваются только штрафами. По истечении 90 дней от предельного срока уплаты налога на долг начинает начисляться пеня. Она увеличивает сумму задолженности за каждый день просрочки, поэтому чем дольше владелец жилья не выполняет налоговое обязательство, тем больше становится итоговая сумма к уплате.

Например, если вам надо было уплатить 2 400 гривен и вы просрочили платеж на более чем на 90 дней, придется заплатить и штраф, и пеню. Если он просрочен на 100 дней – доплата составит 240 гривен штрафа и около 12 гривен пени.

В то же время штрафные санкции не применяются, если налоговая не направила плательщику налоговое уведомление-решение в установленные сроки или не предоставила необходимую информацию об объекте недвижимости, площадь жилья, ставку налога и возможные льготы.

Как и когда присылают налоговое уведомление?

Налоговая служба ежегодно направляет владельцам недвижимости налоговое уведомление-решение. Сделать это налоговая должна до 1 июля. После получения документа есть 60 календарных дней для уплаты налога.

Сообщение считается доставленным, если его вручили лично, прислали по почте по месту жительства или последнему известному адресу, а также через Электронный кабинет налогоплательщика. Именно с момента получения документа начинается отсчет срока для выполнения налоговой обязанности.

Кто должен уплачивать налог?

Налог начисляют только на площадь, которая превышает установленные законом лимиты. Для квартир необлагаемая площадь составляет 60 квадратных метров. Для жилых домов лимит составляет 120 квадратных метров.

Если человек владеет и квартирой, и домом, необлагаемая площадь увеличивается до 180 квадратных метров. Во время расчета учитывают общую площадь недвижимости. Владельцы жилья, площадь которого не превышает эти нормы, налог не платят.