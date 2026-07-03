Понад пів мільйона на воду, септик і новий дах: як подружжя оновлює стару хату

Старий будинок у селі може здаватися бюджетною покупкою, доки справа не доходить до перших робіт. Лише вода, септик і дах можуть коштувати сотні тисяч гривень.

Скільки витратили на свердловину, септик і ділянку

Демид та Маріна Нікіфорови купили будинок у селі в Хмельницькій області та розповіли про це у соцмережах.

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У будинку вже були основні комунікації, однак води не було. Туалету в будинку також не було, тому ремонт вирішили почати не з кімнат, а зі свердловини та септика.

Спершу взялися за воду. Власники пояснювали, що вона потрібна під час будь-яких робіт – навіть для того, щоб елементарно помити руки. Тому пробурили свердловину завглибшки 51 метр, встановили насос і провели воду до будинку. Разом із роботою це коштувало 68,5 тисячі гривень.

Наступним етапом став септик. Його вирішили зробити одразу, щоб потім не повертатися до цих робіт під час ремонту. Септик облаштували на два бетонні кільця та розмістили на відстані понад 10 метрів від свердловини.

Для цього на ділянці вирили яму, встановили кільця, проклали труби, засипали все щебенем, а потім накрили землею. Поки на подвір'ї була техніка, власники також зачистили територію від зайвих дерев і кущів. Септик, робота та корчування дерев обійшлися у 96 тисяч гривень.

Скільки власники заплатили за новий дах

Наступним великим етапом стала заміна даху. Зовнішні роботи вирішили зробити за хорошої погоди, а внутрішній ремонт залишити на осінньо-зимовий період.

Старий дах був у нормальному стані, але його все одно вирішили замінити. Власники хотіли зробити його міцнішим і візуально кращим. На майстрів чекали майже півтора місяця, однак саму роботу виконали швидко – за один день, приблизно за 10 годин.

Матеріали для даху коштували 227 тисяч гривень. Найдорожчим став метал для покрівлі – 166 тисяч гривень. Ще 53 тисяч гривень заплатили за дошку, а 8 тисяч гривень – за мінеральну вату.

Дошки міняли не всі, бо більшість була у хорошому стані. Робота майстрів коштувала 175 тисяч гривень. Ще близько 3 тисяч гривень пішло на продукти та воду для майстрів на три прийоми їжі.

Загалом новий дах обійшовся приблизно у 410 тисяч гривень. Після заміни власники показали будинок до і після. Різницю вони назвали помітною. Далі вони думають, за що братися спочатку: фасад або паркан і ворота.

Скільки може коштувати хата в селі в Україні

Стара хата в селі може коштувати як 1 тисяч доларів, так і 5 тисяч доларів. Різниця залежить від регіону, стану будинку, комунікацій, площі землі, господарських споруд і готовності житла до використання.

Будівництво нового приватного будинку потребує значно більшого бюджету. Основні витрати припадають на фундамент, стіни й дах. Середня вартість такої "коробки" у 2026 році становить близько 395 доларів за квадратний метр.