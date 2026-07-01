Дім 1920 року перевезли на іншу ділянку: як подружжя його відновлювало

Американське подружжя хотіло облаштувати життя на власній ділянці в Айові, але старий будинок, який уже стояв на землі, виявився надто дорогим для ремонту. Тоді вони знайшли інший фермерський дім 1920 року – і вирішили перевезти його на нове місце.

Як подружжя купило будинок 1920 року за 12 тисяч доларів

Шарель спершу знімала відео про ремонт для родичів, але згодом почала ділитися результатом у соцмережах, пише People.

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У 2024 році Шарель Мур і Брендон купили близько трьох акрів землі на північному заході Айови. На цій ділянці вже був старий фермерський будинок, тож спочатку пара розглядала саме його відновлення.

Однак після оцінки стану будівлі стало зрозуміло, що ремонт може коштувати надто дорого. Замість того щоб вкладати гроші у дім на ділянці, подружжя почало шукати інший варіант.

Рішення знайшлося неподалік. Приблизно за чотири милі від їхньої землі стояв ще один фермерський будинок. Цей дім збудували у 1920 році й він коштував 12 тисяч доларів. Попередні власники вже звели нове житло, тому були готові продати старий будинок за невелику суму.

Тому Шарель і Брендон вирішили не зводити житло з нуля – вони купили будинок і перевезли його на свою ділянку. Так дім, якому було понад століття, опинився на іншому місці, де мав стати житлом для родини.

Чому відновлення старого будинку виявилося складнішим, ніж очікували

Після перевезення почався ремонт, який швидко став значно більшим проєктом, ніж подружжя уявляло на старті. Відновлення тривало понад рік, і пара вкладала в нього майже весь вільний час.

Найскладніше почалося тоді, коли під час ремонту відкрилися проблеми, які раніше були непомітні. У будинку довелося серйозно відновлювати частину несучих елементів, тому проєкт виявився значно важчим за звичайне оновлення старого житла.

Зрештою витрати на перевезення, ремонт і реконструкцію сягнули приблизно 80 тисяч доларів. Це в рази більше за початкову ціну будинку, але подружжю все одно вдалося зберегти стару споруду й перетворити її на повноцінне помешкання.

Як українка відновила стару хату, якій понад 100 років

Жінці хата дісталася як бонус до земельної ділянки. На той момент будівля радше нагадувала руїну. Відновлення старої хати тривало орієнтовно два роки. Найпершим зробили дах, бо його фактично не було. Сама господиня займалася фасадом і деталями, які мали зберегти характер будівлі. Вона очищувала камінь, перемазувала шви між каменями глиною і продумувала дизайн будівлі.