Нагадує джунглі: у Китаї є покинуте село, де природа майже стерла сліди людського життя

У Китаї є покинуте село, де "природа взяла своє". Поселення Хоутуван, у якому раніше житло близько 2 тисяч людей, тепер нагадує джунглі.

Село розташоване у глибинах архіпелагу Шенгсі. З Шанхая туди добиратися близько чотирьох годин, розповідає 24 Канал, посилаючись на Express.

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Ліани заполонили все і навіть будинки

Колись у селі справді вирувало життя, але помалу люди почали вибиратися звідти. Причиною відтоку населення став ізольований спосіб життя. Острів Шенгшан, де розташоване село, не мав зручного сполучення з материком.

Складні маршрути й обмежені можливості змусили людей покидати домівки в пошуках кращого життя, а головне роботи й освіти. У 2002 році Хоутуван офіційно визнали покинутим.

Занедбані кам'яні будинки почали заростати ліанами – в'юнкими рослинами, які здатні пробратися навіть всередину. Вони вкрили будівлі аж до даху й перетворили вулиці на "вузькі стежки в джунглях".

Зарослі до дахів будинки / Фото Reddit

"Зелене село" викликало хвилю туристичних візитів

На вигляд село нагадує сцени з казок або постапокаліптичних фільмів. Через це воно почало приваблювати мандрівників, а згодом стало туристичною пам'яткою Китаю.

Світ масово дізнався про нього у 2015 році, коли фотографії покинутого поселення з'явилися в інтернеті. Туристи їхали хвилями, тому вже у 2017 році там відкрили оглядовий майданчик і пішохідні маршрути, що дають змогу безпечно пересуватися Хоутуваном. Дістатися до села можна автобусом і поромом із Шанхая.