Це не просто містечко, а колишній військовий гарнізон, що розташований на території площею 376 гектарів. Колись там житло 12 тисяч людей, серед яких британські військовослужбовці та їхні родини, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео дослідника занедбаних місць Коліна Гадсона.

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Який вигляд має місто-привид у Німеччині

Від гамірного життя тут залишилися хіба що порожні будинки. Хоча багато будівель досі залишаються в доброму стані, що надає містичності цьому місцю.

Деякі будинки гарно збереглися / Фото Flickr

Тут мешкають лише дикі олені та білки, а дерева ростуть просто перед закритими гаражами, що й вказує на понад десятиліття запустіння.

Поселення заростає / Фото Lostplace Map

Британський уряд збудував тут повноцінний житловий комплекс із великими будинками, де розміщені багатокімнатні квартири. Тут функціонувала власна інфраструктура, зокрема школи, супермаркет, автозаправна станція, казарми і спортивні споруди.

З якого часу воно вважається покинутим

З моменту виведення військ у грудні 2013 року, місто залишилося пусткою. Хоча спроби дати йому друге життя були: спочатку притулок для біженців, потім туристичний парк. Обидва проєкти так і не реалізували.

Дослідник занедбаних місць Колін Гадсон, який є ведучим ютюб-каналу The Beaded Explorer, побував там.

Це як потрапити в "Ходячих мерців". Відчуття, що люди просто зникли, а природа почала робити своє,

– поділився дослідник.

Відомо, що частину території незабаром використовуватиме поліція Північного Рейну-Вестфалії для тренувань. А майбутнє решти комплексу залишається незрозумілим.