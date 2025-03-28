Це не просто містечко, а колишній військовий гарнізон, розташований на території площею 376 гектаров. Колись там мешкало 12 тисяч людей, серед яких британські військовослужбовці та їхні сім'ї, розповідає 24 Канал , посилаючись на відео дослідника покинутих місць Коліна Гадсона.

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Як виглядає місто-примара в Німеччині

Від галасливого життя тут залишилися хіба що порожні будинки. Хоча багато будинків досі залишаються в хорошому стані, що надає містичності цьому місцю.

Деякі будинки добре збереглися / Фото Flickr

Тут живуть лише дикі олені та білки, а дерева ростуть прямо перед закритими гаражами, що і вказує на більш ніж десятиліття запустіння.

Поселення заростає / Фото Lostplace Map

Британський уряд збудував тут повноцінний житловий комплекс із великими будинками, де розміщені багатокімнатні квартири. Тут функціонувала власна інфраструктура, зокрема школи, супермаркет, автозаправна станція, казарми та спортивні споруди.

З якого часу воно вважається занедбаним

З моменту виведення військ у грудні 2013 року місто залишилося порожнім. Хоча спроби дати йому друге життя були спочатку притулок для біженців, потім туристичний парк. Обидва проекти так і не реалізували.

Дослідник покинутих місць Колін Гадсон, який є провідним ютюб-каналом The Beaded Explorer , побував там.

Це як потрапити до "Ходячих мерців". Відчуття, що люди просто зникли, а природа почала робити своє,

– сказав дослідник.