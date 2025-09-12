Продати квартиру чи будинок вигідно – мрія кожного власника. Проте інколи люди припускаються помилок, які коштують не лише грошей, а й часу. Бажаючи зробити оселю привабливою, продавці іноді інвестують у зміни, що не тільки не окупаються, а й можуть відлякати потенційних покупців.

Експерти наголошують – не все, що здається логічним перед продажем, справді працює. Часто косметичні оновлення ефективніші за масштабні ремонти. Видання The Spruce зібрало поради, які допоможуть уникнути зайвих витрат. Їх цитує 24 Канал.

Чи варто робити ремонт у квартирі перед продажем?

Кухня й ванна – найпопулярніші "жертви" ремонту перед продажем. Власники сподіваються, що нова плитка чи меблі піднімуть вартість житла. Але, як зазначають експерти з нерухомості, це працює не завжди. Адже багато покупців хочуть самі облаштувати простір на свій смак, і вкладені гроші рідко повертаються.

Замість дорогого оновлення краще зробити акцент на чистоті, справності техніки й доглянутому вигляді квартири.

Чи слід оновлювати підлогу?

Оновлення підлоги – ще одна дорога помилка. Повна заміна часто не вражає покупців і не впливає на остаточну ціну. Адже люди все одно переважно оновлюють покриття після покупки.

Краще просто привести підлогу до охайного вигляду. Почистити ламінат чи оновити килим – достатньо. Якщо ж покриття у критичному стані, тоді ремонт виправданий.

Чи варто оновлювати побутову техніку перед продажем квартири?

Деякі власники вважають, що встановлення нової техніки на кухні чи у ванній кімнаті підвищить вартість житла. Проте на практиці покупці часто віддають перевагу самостійному вибору брендів та моделей вже після придбання нерухомості.

Експерти радять: якщо техніка справна, чиста та відповідає загальним стандартам, краще запропонувати знижку або варіант розстрочки, ніж інвестувати у нові прилади. Можна також порадитися з рієлтором, щоб зрозуміти, які зміни дійсно мають сенс.



Чи потрібно перефарбовувати стіни перед продажем?

Ще одна витрата, яка не завжди виправдана – повне фарбування оселі перед виставленням на продаж. У більшості випадків нові власники самі планують змінити колір стін відповідно до власного смаку.

Експерти радять обмежитися точковими підфарбуваннями там, де є видимі дефекти – потертості, подряпини чи забруднення. Такий підхід дозволяє зберегти охайний вигляд житла, не позбавляючи покупця можливості реалізувати власне бачення інтер'єру.

На які документи звернути увагу перед продажем житла?

Продаж нерухомості вимагає повного пакета документів: паспортів, ІПН усіх співвласників, згоди подружжя (за потреби), витягу з реєстру речових прав і правовстановлюючих документів. Якщо є неповнолітні діти, може знадобитися дозвіл органів опіки. Додатково нотаріусу потрібні технічний паспорт, оцінка майна, документи на землю та довідка про зареєстрованих осіб. Усі документи мають бути чинними та без пошкоджень.

Перед купівлею на вторинному ринку варто перевірити власність у реєстрі, наявність судових рішень, перепланувань, боргів і статус продавця в реєстрі боржників.