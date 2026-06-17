Український застосунок bird запустився у Варшаві: як він допоможе з пошуком житла

Пошук квартири у Варшаві може стати простішим для українців. Український застосунок bird почав працювати у польській столиці й відкрив користувачам доступ до локальних оголошень.

Як український застосунок для пошуку житла працюватиме у Варшаві

Про запуск у Варшаві повідомила команда розробників ЛУН.

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У Європі застосунок працює під назвою birb. Для українців, які перебувають у Польщі, підготували окрему пропозицію – три місяці безплатного доступу до платної підписки.

Платна підписка дає доступ до контактів власників в оголошеннях. Тобто користувачі можуть швидше зв'язуватися з тими, хто здає квартири, і не витрачати час на неактуальні варіанти.

Основні функції сервісу залишилися такими самими, як і в українській версії. У застосунку є 3D-мапа з точним відображенням локацій, детальні фільтри пошуку та агрегатор оголошень із профільних платформ. Це допомагає швидше порівнювати квартири й відсіювати варіанти, які не підходять за параметрами.

Під польський ринок команда додала кілька нових функцій. Поки їх тестують лише у Варшаві. Серед них – деталізовані монументальні споруди на мапі, пошук житла за часом доїзду на роботу та розширені характеристики оголошень.

Засновник проєкту Арсеній Фещенко пояснив, що команда давно хотіла запустити bird у Варшаві. У місті живе багато українців, а знайти квартиру там непросто. Саме тому розробники вивчали польський ринок, збирали відгуки користувачів і адаптували продукт під місцеві умови.

Нині застосунок доступний лише iOS-версія застосунку. Android-версію планують випустити після аналізу перших відгуків та доопрацювання інтерфейсу. Першим закордонним містом для масштабування bird був Лондон, де сервіс з'явився у 2022 році.

Що відомо про нові ШІ-інструменти для пошуку житла

OLX Group запустила в Україні тестову платформу Otodim для пошуку житла. Сервіс працюватиме з інструментами штучного інтелекту й має зробити пошук нерухомості простішим, безпечнішим та ефективнішим.

Для продажу на Otodim доступні квартири, будинки, земельні ділянки та комерційні об'єкти. В оренду можна шукати кімнати, квартири, будинки й комерційну нерухомість. Тобто користувачі одразу потрапляють на майданчик, який працює саме з оголошеннями про нерухомість.