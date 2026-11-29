Понад половина опитаних українських шукачів нерухомості вже користувалися штучним інтелектом, щоб знайти квартиру чи будинок. Однак коли потрібно визначити, скільки насправді коштує житло, довіряти технології готові далеко не всі.

Як українці використовують штучний інтелект для пошуку житла

За даними дослідження OLX Нерухомість для 24 Каналу, протягом останніх 12 місяців 54% опитаних використовували ChatGPT, Google AI та аналогічні сервіси для пошуку нерухомості. Решта 46% респондентів не користувалися такими сервісами для пошуку житла.

Найбільше шукачів житла цікавлять такі можливості ШІ-помічника:

сповіщення про нові оголошення за заданими критеріями – 34%;

порівняння об'єктів нерухомості – 27%;

аналіз інфраструктури, транспортної доступності та безпеки району – 26%;

роз'яснення документів, договорів і юридичних термінів – 20%;

оцінка вартості ремонту – 18%;

організація та узгодження переглядів нерухомості – 14%;

підготовка повідомлень рієлторам або продавцям – 9%.

Кому більше довіряють в оцінці вартості нерухомості – ШІ чи рієлторам

Якби рієлтор і штучний інтелект по-різному оцінили вартість одного об'єкта нерухомості, 28% опитаних самостійно проаналізували б ціну, не покладаючись на жодну з оцінок.

Близько 23% респондентів віддали б перевагу оцінці рієлтора. Стільки ж респондентів однаково довіряли б обом оцінкам.

Лише 7% опитаних у такій ситуації більше довіряли б штучному інтелекту, а ще 20% не визначилися з відповіддю.

Що покупці та орендарі думають про ШІ в оголошеннях

На думку 61% опитаних, використання штучного інтелекту в оголошеннях про нерухомість має бути позначене.

Опитані позитивно сприймають такі способи застосування ШІ в оголошеннях:

створення текстових описів нерухомості – 28%;

підготовка інформації про район та інфраструктуру – 27%;

віртуальне меблювання приміщень – 9%;

створення або редагування фотографій – 8%;

створення або редагування відео – 8%.

Водночас 26% респондентів вважають неприйнятним або оманливим цифрове приховування дефектів житла на фотографіях, зокрема тріщин чи слідів вологи. Стільки ж респондентів вважають оманливою або неприйнятною зміну пропорцій кімнат для візуального збільшення їхньої площі.

Нагадаємо, вартість житла у Києві суттєво відрізняється залежно від району, причому квартири на лівому березі не завжди дешевші, ніж на правому. Зокрема, у Святошинському районі однокімнатну квартиру можна придбати на 500 тисяч гривень дешевше, ніж у Дарницькому. За останній рік оренда житла у столиці переважно подешевшала, тоді як ціни на купівлю квартир зросли.