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Як українці використовують штучний інтелект для пошуку житла

За даними дослідження OLX Нерухомість для 24 Каналу, протягом останніх 12 місяців 54% опитаних використовували ChatGPT, Google AI та аналогічні сервіси для пошуку нерухомості. Решта 46% респондентів не користувалися такими сервісами для пошуку житла.

Найбільше шукачів житла цікавлять такі можливості ШІ-помічника:

сповіщення про нові оголошення за заданими критеріями – 34%;

порівняння об'єктів нерухомості – 27%;

аналіз інфраструктури, транспортної доступності та безпеки району – 26%;

роз'яснення документів, договорів і юридичних термінів – 20%;

оцінка вартості ремонту – 18%;

організація та узгодження переглядів нерухомості – 14%;

підготовка повідомлень рієлторам або продавцям – 9%.

Кому більше довіряють в оцінці вартості нерухомості – ШІ чи рієлторам

Якби рієлтор і штучний інтелект по-різному оцінили вартість одного об'єкта нерухомості, 28% опитаних самостійно проаналізували б ціну, не покладаючись на жодну з оцінок.

Близько 23% респондентів віддали б перевагу оцінці рієлтора. Стільки ж респондентів однаково довіряли б обом оцінкам.

Лише 7% опитаних у такій ситуації більше довіряли б штучному інтелекту, а ще 20% не визначилися з відповіддю.

Що покупці та орендарі думають про ШІ в оголошеннях

На думку 61% опитаних, використання штучного інтелекту в оголошеннях про нерухомість має бути позначене.

Опитані позитивно сприймають такі способи застосування ШІ в оголошеннях:

створення текстових описів нерухомості – 28%;

підготовка інформації про район та інфраструктуру – 27%;

віртуальне меблювання приміщень – 9%;

створення або редагування фотографій – 8%;

створення або редагування відео – 8%.

Водночас 26% респондентів вважають неприйнятним або оманливим цифрове приховування дефектів житла на фотографіях, зокрема тріщин чи слідів вологи. Стільки ж респондентів вважають оманливою або неприйнятною зміну пропорцій кімнат для візуального збільшення їхньої площі.

Нагадаємо, вартість житла у Києві суттєво відрізняється залежно від району, причому квартири на лівому березі не завжди дешевші, ніж на правому. Зокрема, у Святошинському районі однокімнатну квартиру можна придбати на 500 тисяч гривень дешевше, ніж у Дарницькому. За останній рік оренда житла у столиці переважно подешевшала, тоді як ціни на купівлю квартир зросли.