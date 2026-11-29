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Как украинцы используют искусственный интеллект для поиска жилья

По данным исследования OLX Недвижимость для 24 Канала, в течение последних 12 месяцев 54% опрошенных использовали ChatGPT, Google AI и аналогичные сервисы для поиска недвижимости. Остальные 46% респондентов не пользовались такими сервисами для поиска жилья.

Больше всего ищущих жилье интересуют такие возможности ИИ-помощника:

уведомления о новых объявлениях по заданным критериям – 34%;

сравнение объектов недвижимости – 27%;

анализ инфраструктуры, транспортной доступности и безопасности района – 26%;

разъяснение документов, договоров и юридических терминов – 20%;

оценка стоимости ремонта – 18%;

организация и согласование просмотров недвижимости – 14%;

подготовка сообщений риелторам или продавцам – 9%.

Кому больше доверяют в оценке стоимости недвижимости – ИИ или риэлторам

Если бы риэлтор и искусственный интеллект по-разному оценили стоимость одного объекта недвижимости, 28% опрошенных самостоятельно проанализировали бы цену, не полагаясь ни на одну из оценок.

Около 23% респондентов отдали бы предпочтение оценке риэлтора. Столько же респондентов одинаково доверяли бы обеим оценкам.

Лишь 7% опрошенных в такой ситуации больше доверяли бы искусственному интеллекту, а еще 20% не определились с ответом.

Что покупатели и арендаторы думают об ИИ в объявлениях

По мнению 61% опрошенных, использование искусственного интеллекта в объявлениях о недвижимости должно быть обозначено.

Опрошенные положительно воспринимают такие способы применения ИИ в объявлениях:

создание текстовых описаний недвижимости – 28%;

подготовка информации о районе и инфраструктуре – 27%;

виртуальная меблировка помещений – 9%;

создание или редактирование фотографий – 8%;

создание или редактирование видео – 8%.

В то же время 26% респондентов считают неприемлемым или вводящим в заблуждение цифровое скрытие дефектов жилья на фотографиях, в частности трещин или следов влаги. Столько же респондентов считают вводящим в заблуждение или неприемлемым изменение пропорций комнат для визуального увеличения их площади.

Напомним, стоимость жилья в Киеве существенно различается в зависимости от района, причемквартиры на левом берегу не всегда дешевле, чем на правом. В частности, в Святошинском районе однокомнатную квартиру можно приобрести на 500 тысяч гривен дешевле, чем в Дарницком. За последний год аренда жилья в столице в основном подешевела, тогда как цены на покупку квартир выросли.