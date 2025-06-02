Кадастровий номер на будинок і квартиру: адвокатка пояснила, чи потрібно його робити

Кадастровий номер – це наче ідентифікаційний код, який отримують громадяни. Однак стосується він земельної ділянки.

Про те, чи потрібно його виробляти на будинок і квартиру, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар адвокатки Ольги Брус УНІАН.

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Що таке кадастровий номер та де його взяти

За словами адвокатки, кадастрові номери в Україні почали надавати з 2002 року. Якщо земельна ділянка не має такого номера, для державних органів вона фактично не існує: за неї неможливо сплачувати податки, її не можна офіційно продати, передати у спадок або здати в оренду. Ба більше, неможливо легально розпоряджатися й будинком або іншими спорудами, розташованими на такій ділянці.

В Україні діє Державний земельний кадастр, до якого вносять дані про всі ділянки, і кожній з них надається унікальний кадастровий номер. Він складається з 19 цифр.

Як пояснила Ольга Брус, вартість оформлення документів для отримання кадастрового номера залежить від різних факторів – розташування ділянки, терміновості виконання робіт та їхнього обсягу. Наприклад, у Київській області така послуга коштує від 7 тисяч гривень.

Після присвоєння кадастрового номера для отримання витягу з Державного земельного кадастру необхідно сплатити 151 гривню 40 копійок.

Перевірити наявність кадастрового номера своєї ділянки можна через державного реєстратора у відповідному земельному відділі місцевої або обласної ради, у ЦНАПі, а також онлайн – через сайт Держгеокадастру.



Кадастровий номер роблять тільки для земельних ділянок / Фото зі сайту kievzem.ua

Чи потрібен кадастровий номер на квартиру

Адвокатка наголосила, що кадастровий номер на квартиру чи будинок не потрібен.

Власнику квартири не можуть надати кадастровий номер на частину земельної ділянки, на якій збудовано багатоквартирний будинок. Усі мешканці будинку є співвласниками землі під ним, але окремо виділити та оформити "свою частину" неможливо.

Експертка також додала, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) має право оформлювати землю під будинком на себе, отримувати кадастровий номер і розпоряджатися ділянкою – наприклад, передавати її в користування або здавати в оренду. Власники квартир індивідуально таких повноважень не мають.