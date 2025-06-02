О том, нужно ли его производить на дом и квартиру, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий адвоката Ольги Брус УНИАН.

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Что такое кадастровый номер и где его взять

По словам адвоката, кадастровые номера в Украине начали предоставлять с 2002 года. Если земельный участок не имеет такого номера, для государственных органов он фактически не существует: за него невозможно платить налоги, его нельзя официально продать, передать по наследству или сдать в аренду. Более того, невозможно легально распоряжаться и домом или другими сооружениями, расположенными на таком участке.

В Украине действует Государственный земельный кадастр, в который вносят данные обо всех участках, и каждому из них присваивается уникальный кадастровый номер. Он состоит из 19 цифр.

Как пояснила Ольга Брус, стоимость оформления документов для получения кадастрового номера зависит от различных факторов – расположения участка, срочности выполнения работ и их объема. Например, в Киевской области такая услуга стоит от 7 тысяч гривен.

После присвоения кадастрового номера для получения выписки из Государственного земельного кадастра необходимо оплатить 151 гривну 40 копеек.

Проверить наличие кадастрового номера своего участка можно через государственного регистратора в соответствующем земельном отделе местного или областного совета, в ЦПАУ, а также онлайн – через сайт Госгеокадастра.



Кадастровый номер делают только для земельных участков / Фото с сайта kievzem.ua

Нужен ли кадастровый номер на квартиру

Адвокат отметила, что кадастровый номер на квартиру или дом не нужен.

Владельцу квартиры не могут предоставить кадастровый номер на часть земельного участка, на котором построен многоквартирный дом. Все жители дома являются совладельцами земли под ним, но отдельно выделить и оформить "свою часть" невозможно.

Эксперт также добавила, что объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) имеет право оформлять землю под домом на себя, получать кадастровый номер и распоряжаться участком – например, передавать ее в пользование или сдавать в аренду. Владельцы квартир индивидуально таких полномочий не имеют.