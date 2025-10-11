За останні роки родини двох заступників керівника департаменту кіберполіції МВС різко обросли елітною нерухомістю. Тепер їхні теперішні та колишні дружини, тесті та тесті мають дорогі квартири у Києві та Одесі, ціна яких сягає десятків мільйонів гривень.

Що відомо про нерухомість працівників кіберполіції?

Після того, як Олега Заворотнього призначили заступником керівника департаменту кіберполіції у 2019 році, його дружина та теща придбали не менше 3-х квартир у комплексі Комфорт Таун у Києві з 2020 по 2025 роки, передає 24 Канал з посиланням на Bihus.Info.

Читайте також Бункер мільярдерів: у США збудують підземне сховище за 300 мільйонів доларів

Відомо, що вартість кожної із квартир могла сягати орієнтовно понад 7 мільйонів гривень, тобто якщо це врахувати, то за 3 квартири вони могли заплатити десь 21 мільйон гривень.

Найцікавіше те, що на момент купівель теща Заворотнього не володіла жодним бізнесом, а дружина декларувала мінімальні доходи.

Хоч чомусь у 2023 році прибутки різко зросли, але вони все одно не могли покрити придбання кількох квартир. Цікаво, що сам посадовець у коментарі сказав, що не розуміє про які об'єкти йдеться.

Натомість інший заступник департаменту, Андрій Шаранов, як тільки прийшов у кіберполіцію, вказав у своїй першій декларації будинок, квартиру та заощадження, які були оформлені на дружину. Втім за рік активи, які були задекларовані, зникли з документів.

Після розлучення колишня вже дружина Шаранова почала публікувати у соцмережах фото з нової квартири в елітному житловому комплексі Marinist Residence в Одесі, яка була вже оформлена на її батька.

Ринкова ціна на таке житло становить не менше 200 тисяч доларів, але у тестя немає офіційних доходів для того, щоб купити таку нерухомість.

Сам Шаранов заявляє, що не має стосунку до цього майна і не зобов'язаний його декларувати.

Цікаво! Схожа ситуація із нерухомістю трапилася й виконувачем обов'язків голови Державної митної служби України. Ймовірно, йдеться про Сергія Звягінцева, який не задекларував будинок та землю під Києвом. Сума майна оцінюється в понад 100 тисяч доларів. В НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт стосовно цієї справи.

Якою нерухомістю володіють керівники підприємств України?