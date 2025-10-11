Що відомо про нерухомість працівників кіберполіції?
Після того, як Олега Заворотнього призначили заступником керівника департаменту кіберполіції у 2019 році, його дружина та теща придбали не менше 3-х квартир у комплексі Комфорт Таун у Києві з 2020 по 2025 роки, передає 24 Канал з посиланням на Bihus.Info.
Відомо, що вартість кожної із квартир могла сягати орієнтовно понад 7 мільйонів гривень, тобто якщо це врахувати, то за 3 квартири вони могли заплатити десь 21 мільйон гривень.
- Найцікавіше те, що на момент купівель теща Заворотнього не володіла жодним бізнесом, а дружина декларувала мінімальні доходи.
- Хоч чомусь у 2023 році прибутки різко зросли, але вони все одно не могли покрити придбання кількох квартир. Цікаво, що сам посадовець у коментарі сказав, що не розуміє про які об'єкти йдеться.
Натомість інший заступник департаменту, Андрій Шаранов, як тільки прийшов у кіберполіцію, вказав у своїй першій декларації будинок, квартиру та заощадження, які були оформлені на дружину. Втім за рік активи, які були задекларовані, зникли з документів.
- Після розлучення колишня вже дружина Шаранова почала публікувати у соцмережах фото з нової квартири в елітному житловому комплексі Marinist Residence в Одесі, яка була вже оформлена на її батька.
- Ринкова ціна на таке житло становить не менше 200 тисяч доларів, але у тестя немає офіційних доходів для того, щоб купити таку нерухомість.
- Сам Шаранов заявляє, що не має стосунку до цього майна і не зобов'язаний його декларувати.
Схожа ситуація із нерухомістю трапилася й виконувачем обов'язків голови Державної митної служби України. Ймовірно, йдеться про Сергія Звягінцева, який не задекларував будинок та землю під Києвом. Сума майна оцінюється в понад 100 тисяч доларів. В НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт стосовно цієї справи.
Якою нерухомістю володіють керівники підприємств України?
Керівник державного підприємства "Українські енергетичні машини", який очолює його вже понад 17 років, задекларував чималі статки, зокрема нерухомість.
Попри те, що у декларації Віктора Суботіна вказано, що він нібито живе у приміщенні для відпочинку, яке придбав у 2018 році, втім згідно з розслідуванням, керівник підприємства живе насправді в елітному маєтку в Харкові, територія якого має площу понад 1 000 метрів квадратних.
На території також розташовані ще один будинок площею майже 120 метрів квадратних, 2 гостьові будинки, фонтан, підстрижений газон та декоративні насадження.